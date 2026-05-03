Ricardo Alfonsín cuestionó a Javier Milei y advirtió sobre riesgos para la institucionalidad

Ricardo Alfonsín cuestionó con dureza el estilo del presidente Javier Milei

Advirtió que los agravios a distintos sectores no pueden ser interpretados como disrupción

Planteó que el problema tiene implicancias para la institucionalidad democrática

Rechazó el tono confrontativo y el uso de un lenguaje agresivo

Consideró que banalizar estas conductas implica minimizar sus riesgos

El planteo se inscribe en un contexto de creciente polarización política

El dirigente político Ricardo Alfonsín volvió a expresar fuertes críticas hacia el presidente Javier Milei, en un mensaje difundido a través de redes sociales que puso el foco en el tono confrontativo del mandatario y sus posibles efectos sobre la vida institucional del país. Las declaraciones se inscriben en una serie de cuestionamientos que el ex embajador viene formulando en los últimos meses respecto del estilo de conducción del Gobierno.

En su publicación, Alfonsín enumeró distintos sectores que, según su mirada, han sido objeto de agravios por parte del jefe de Estado, entre ellos dirigentes políticos, periodistas, empresarios y referentes religiosos. A partir de esa caracterización, rechazó la idea de que ese comportamiento pueda ser interpretado como una forma de disrupción o innovación en la política, y advirtió que esa lectura implicaría minimizar su impacto.

El dirigente planteó que el problema no se limita al plano discursivo, sino que tiene implicancias más profundas en términos institucionales. En ese sentido, sostuvo que el modo en que se construye el discurso público desde la máxima autoridad del Ejecutivo puede influir en la calidad del debate democrático y en la convivencia entre distintos actores de la sociedad.

En uno de los pasajes más enfáticos de su mensaje, Alfonsín utilizó definiciones de alto voltaje para referirse al Presidente, al señalar que, desde una perspectiva psicológica, se trataría de una figura violenta, y desde el punto de vista institucional, de un liderazgo con rasgos autoritarios. Estas expresiones marcan un endurecimiento en el tono de sus críticas y reflejan una creciente preocupación sobre el rumbo político.

A lo largo de su intervención, el ex embajador insistió en que caracterizar al mandatario únicamente como disruptivo implica, a su juicio, banalizar un fenómeno que podría tener consecuencias más amplias para el sistema democrático. Desde esa perspectiva, planteó la necesidad de analizar el impacto de estas conductas en el funcionamiento de las instituciones.

El rechazo al estilo confrontativo fue otro de los ejes centrales de su posicionamiento. Alfonsín cuestionó las formas del Presidente y consideró que el uso de un lenguaje agresivo y descalificador contribuye a deteriorar el clima político. En esa línea, advirtió que la reiteración de este tipo de discursos podría afectar la calidad del intercambio público y debilitar los consensos básicos necesarios para la gobernabilidad.

Las declaraciones también deben leerse en el marco de la trayectoria reciente del dirigente, quien en los últimos años tomó distancia de la Unión Cívica Radical y consolidó una postura crítica frente a la actual administración. Su posicionamiento se ha caracterizado por un énfasis en la defensa de valores institucionales y en la advertencia sobre los riesgos de determinadas prácticas políticas.

El mensaje difundido en redes sociales se suma a un contexto de creciente polarización, donde el tono del debate público se ha vuelto un elemento central de discusión. En este escenario, las críticas de Alfonsín reflejan una preocupación extendida en algunos sectores sobre el impacto que determinadas formas de comunicación pueden tener en el funcionamiento democrático.

Mientras tanto, el Gobierno ha defendido en reiteradas ocasiones el estilo del Presidente como parte de una estrategia para cuestionar prácticas tradicionales de la política. Este contrapunto entre visiones evidencia una tensión de fondo respecto del modo en que se construye la autoridad y se ejerce el liderazgo en el actual contexto político.

Así, el intercambio de posiciones no solo expresa diferencias ideológicas, sino también una disputa sobre las reglas del debate público y los límites del discurso político. La evolución de esta discusión será clave para comprender el clima institucional en los próximos meses.