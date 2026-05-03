Milei defendió su plan económico con foco en la contracción monetaria y rechazó presiones devaluatorias

Milei defendió la contracción monetaria como eje central de su programa económico

Un informe privado ubica a Argentina como el único país con caída de la oferta monetaria en dos dígitos

El Presidente rechazó las proyecciones de devaluación y cuestionó a sus críticos

El Gobierno destaca el contraste con economías que continúan expandiendo el crédito

Caputo informó un récord de exportaciones mineras con fuerte crecimiento interanual

La combinación de disciplina monetaria y exportaciones es presentada como señal de consistencia del plan

El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente la marcha de su programa económico con un mensaje enfático en redes sociales, en el que rechazó las proyecciones de devaluación y destacó la singularidad de la política monetaria argentina. El mandatario se apoyó en un informe privado que ubica al país como el único en el mundo con una contracción de la oferta monetaria en términos de dos dígitos.

El análisis citado, elaborado por Octavio Tavi Costa, fundador de Azuria Capital, señala que la masa monetaria en Argentina se redujo un 11% interanual en dólares al cierre de abril de 2026. Este dato contrasta con la tendencia global, donde la mayoría de las economías continúa expandiendo el crédito y la liquidez, con excepciones puntuales.

Sobre esa base, el Presidente sostuvo que la actual escasez de pesos responde a una estrategia deliberada y no a una consecuencia involuntaria del programa económico. En su mensaje, recordó que había anticipado esta dinámica desde el inicio de su gestión, incluso a través de explicaciones técnicas que, según remarcó, buscaban fundamentar el rumbo adoptado.

El eje del planteo oficial radica en el contraste con otras economías. Mientras distintos países registran incrementos en su oferta monetaria, Argentina avanza en sentido opuesto, con una política orientada a la absorción de liquidez y al orden fiscal. Para el Gobierno, esta singularidad constituye un elemento central para explicar la estabilidad cambiaria y desestimar los pronósticos de devaluación.

En ese marco, Milei cuestionó con dureza a quienes anticipaban una corrección del tipo de cambio. Sin matices, acusó a sus críticos de generar alarma en la opinión pública y de desconocer el funcionamiento del esquema monetario vigente. El mensaje incluyó un tono confrontativo que ya es habitual en sus intervenciones, con el que buscó dar por cerrada la discusión sobre eventuales presiones cambiarias.

La defensa del programa económico se complementó con datos positivos difundidos desde el Ministerio de Economía. El titular de la cartera, Luis Caputo, informó que las exportaciones mineras alcanzaron un nivel récord durante el primer trimestre del año, con ventas externas por 2.409 millones de dólares.

El desempeño del sector evidenció un crecimiento interanual del 81,6% y se ubicó muy por encima del promedio histórico para ese período. Dentro de ese resultado, el litio se consolidó como uno de los principales motores, con un aumento significativo tanto en valor como en volumen exportado.

El crecimiento también se reflejó en los destinos de exportación, con incrementos destacados en mercados como India, China, Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur y Canadá. Este comportamiento refuerza la apuesta oficial por sectores estratégicos vinculados a los recursos naturales y la transición energética.

Para el Gobierno, la combinación de una política monetaria restrictiva con un fuerte dinamismo exportador constituye una señal de consistencia del programa económico. La lógica planteada es que la disciplina fiscal y la contracción de la oferta monetaria permiten estabilizar variables macroeconómicas, mientras que el impulso de sectores como la minería genera divisas y sostiene la actividad.

Sin embargo, el escenario continúa siendo objeto de debate. Mientras el oficialismo resalta la singularidad del enfoque y los resultados en algunos indicadores, distintos analistas advierten sobre los riesgos asociados a una política monetaria contractiva en un contexto de recuperación económica incipiente.

En este marco, la discusión sobre el rumbo económico se mantiene abierta, con posiciones contrapuestas sobre el impacto de las medidas adoptadas. La evolución de la inflación, el tipo de cambio y el nivel de actividad serán variables clave para evaluar la efectividad del modelo en los próximos meses.