El Banco Central refuerza controles sobre billeteras virtuales en un mercado en expansión

El Banco Central endureció la regulación sobre billeteras virtuales para reforzar controles

Se incorporó una nueva figura para proveedores que operan a través de terceros

Se ampliaron las obligaciones de información y transparencia para las empresas

El organismo sumó herramientas para intervenir y dar de baja a proveedores

El sector digital cuenta con unos 25 millones de usuarios en Argentina

La medida busca reducir riesgos en un mercado que crece de forma sostenida

El Banco Central de la República Argentina avanzó con una nueva regulación que endurece las condiciones de funcionamiento para los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), en un intento por fortalecer la seguridad del sistema y mejorar los estándares de transparencia en un sector que crece de manera sostenida. La medida introduce cambios relevantes en la operatoria de las billeteras virtuales, un segmento que ya cuenta con millones de usuarios en todo el país.

La normativa, impulsada por la entidad que conduce Santiago Bausili, incorpora tres modificaciones centrales. En primer lugar, amplía las exigencias de información que deben brindar las empresas al momento de registrarse. En segundo término, establece reglas específicas para la apertura de cuentas a través de terceros. Finalmente, refuerza las herramientas de supervisión y control sobre los actores del sistema.

Uno de los puntos más relevantes es la incorporación de una nueva figura regulatoria: los proveedores que ofrecen cuentas de pago mediante terceros. Este esquema, que hasta ahora no contaba con una definición explícita, pasa a tener responsabilidades claramente delimitadas. La norma establece que los usuarios que operan a través de estas plataformas indirectas serán considerados clientes del proveedor principal, lo que implica que deberán recibir las mismas condiciones de seguridad y protección que quienes acceden de manera directa.

En paralelo, el Banco Central dispuso nuevas obligaciones en materia de información. A partir de ahora, los PSP deberán declarar datos adicionales que antes no estaban contemplados, como la identificación del banco patrocinante o el detalle de las entidades habilitadas para operar bajo el modelo de provisión indirecta. El objetivo es mejorar la trazabilidad de las operaciones y facilitar la supervisión del sistema.

Otro cambio significativo es la extensión de los plazos para comenzar a operar. Las empresas que se inscriban bajo el nuevo régimen dispondrán de hasta 12 meses para iniciar sus actividades, el doble del tiempo previsto anteriormente. Esta modificación reconoce la creciente complejidad técnica del sector, donde la integración con distintos actores del sistema de pagos exige desarrollos más sofisticados.

La normativa también amplía las facultades del Banco Central para intervenir en el registro de proveedores. Se incorporan nuevas causales que habilitan a la autoridad monetaria a disponer la baja de un PSP por iniciativa propia, más allá de las solicitudes voluntarias de las empresas. Con esta herramienta, el organismo busca actuar con mayor rapidez frente a eventuales irregularidades o incumplimientos.

Las compañías ya registradas deberán adecuarse a las nuevas disposiciones en un plazo de 90 días desde la publicación de la norma. Este período de transición será clave para que el sector ajuste sus procesos internos y garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos.

La decisión del Banco Central se produce en un contexto de fuerte expansión del ecosistema digital. En la actualidad, alrededor de 25 millones de personas utilizan billeteras virtuales para realizar pagos y compras, en línea con el crecimiento sostenido del comercio electrónico. Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el volumen de ventas online alcanzó los $34 billones en 2025, con un incremento del 55% respecto del año anterior.

Este crecimiento consolidó al canal digital como un componente central del consumo, con una participación cada vez más relevante en la facturación de las empresas. Sectores como turismo y tecnología lideran la expansión, mientras que otros rubros muestran un avance más moderado en función de las condiciones económicas.

En este escenario, la nueva regulación busca acompañar el desarrollo del mercado con mayores niveles de control. El objetivo oficial es reducir vulnerabilidades, prevenir riesgos sistémicos y proteger a los usuarios en un entorno donde las operaciones digitales adquieren un peso creciente.

De este modo, el Banco Central intenta equilibrar dos dinámicas que conviven en el sector: el impulso a la innovación financiera y la necesidad de garantizar la estabilidad del sistema. La evolución de estas medidas será determinante para el futuro de un mercado que ya dejó de ser marginal y se posiciona como uno de los ejes del sistema de pagos en la Argentina.