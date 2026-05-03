Milei vuelve a Estados Unidos para exponer ante líderes globales en la Conferencia del Instituto Milken

Milei participará en la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles

Será su cuarto viaje a Estados Unidos en lo que va de 2026

El foro reúne a líderes internacionales de finanzas, tecnología y políticas públicas

El Presidente busca reforzar vínculos con inversores y referentes globales

La agenda internacional incluye actividades recientes como la visita al USS Nimitz

Los viajes reflejan una estrategia de inserción económica y política en el escenario global

El presidente Javier Milei se prepara para un nuevo viaje a Estados Unidos, donde participará como expositor en la 29.ª Conferencia Global del Instituto Milken, uno de los foros más relevantes a nivel internacional en materia de finanzas, tecnología y políticas públicas. La actividad se desarrollará en la ciudad de Los Ángeles y marcará su cuarta visita a ese país en lo que va de 2026.

La presencia del mandatario argentino se inscribe dentro del lema de esta edición, “Liderando en una nueva era”, y responde a una invitación directa de la organización. Milei estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, en una agenda que busca consolidar vínculos con referentes internacionales del ámbito económico y empresarial.

La conferencia del Instituto Milken reúne anualmente a figuras de peso global, incluyendo líderes políticos, ejecutivos de grandes compañías, especialistas en salud, tecnología y filantropía. En ediciones anteriores participaron personalidades como Bill Clinton, la titular del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva, el CEO de Nvidia Jensen Huang y Rania de Jordania, lo que da cuenta del nivel de influencia del encuentro.

No será la primera participación del Presidente en este foro. En 2024, Milei ya había expuesto ante esta audiencia, donde sostuvo que Argentina contaba con condiciones para posicionarse como un polo de desarrollo en Occidente. Al año siguiente, volvió a participar en encuentros con representantes de grandes empresas y entidades financieras, reforzando su estrategia de inserción internacional.

El viaje se produce en un contexto de intensa actividad internacional por parte del mandatario. Días atrás, Milei visitó el portaaviones USS Nimitz, que participa en ejercicios militares en el Atlántico Sur en el marco del operativo Passex 2026 del Comando Sur de Estados Unidos. La recorrida, que incluyó varias horas a bordo del buque, se dio junto a funcionarios del gabinete y representantes diplomáticos.

En esa ocasión, el Presidente estuvo acompañado por su hermana Karina Milei, el canciller Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y el embajador estadounidense Peter Lamelas. La actividad formó parte de una agenda que combina gestos políticos, vínculos estratégicos y presencia en escenarios internacionales.

El nuevo viaje también refleja la frecuencia con la que el jefe de Estado ha visitado Estados Unidos en los primeros meses del año. En febrero participó de encuentros en Washington, en marzo asistió a una cumbre en Miami y posteriormente viajó a Nueva York para encabezar actividades vinculadas a la promoción económica del país.

En cada una de estas presentaciones, Milei reiteró su mensaje orientado a captar inversiones y posicionar a la Argentina como un destino atractivo para el capital internacional. Su discurso ha puesto énfasis en la estabilidad macroeconómica, las reformas estructurales y las oportunidades en sectores estratégicos.

Este nuevo paso por el Instituto Milken se inscribe en esa misma lógica, con el objetivo de reforzar la visibilidad del país en el escenario global y consolidar relaciones con actores clave del sistema financiero. La participación en este tipo de foros también funciona como una plataforma para difundir el rumbo económico adoptado por el Gobierno.

Al mismo tiempo, la reiteración de viajes a Estados Unidos refleja una orientación clara en materia de política exterior, con un enfoque en el fortalecimiento de vínculos con ese país y con el mundo empresarial. En ese marco, la exposición en Los Ángeles será una nueva oportunidad para el Presidente de presentar su visión ante una audiencia de alto perfil.