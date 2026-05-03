Villarruel, el trabajo y una voz disonante en el corazón del poder

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

En la liturgia política, pocas fechas resultan tan propicias para medir climas internos como el Día del Trabajador. No solo por su carga simbólica, sino porque obliga a los dirigentes a tomar posición frente a una realidad que excede cualquier construcción discursiva. El mensaje difundido por Victoria Villarruel se inscribe en esa lógica, aunque su alcance parece ir más allá de una simple conmemoración.

La vicepresidenta eligió un registro particular. No apeló a estadísticas, ni a promesas de crecimiento, ni a indicadores de recuperación. Optó, en cambio, por una narrativa centrada en valores: el esfuerzo, la dignidad, la responsabilidad. Y lo hizo a partir de una figura cargada de tradición, como la de San José Obrero, emblema del trabajo silencioso y la vocación cumplida sin estridencias. Esa elección, en sí misma, ya marca un contraste.

Porque el Gobierno al que pertenece se caracteriza, precisamente, por lo opuesto: un estilo confrontativo, disruptivo, que busca interpelar a la sociedad desde la ruptura con las formas tradicionales de la política. En ese esquema, la palabra de Javier Milei ocupa el centro de la escena, con un tono que privilegia la confrontación antes que la contemplación. Villarruel, en cambio, se mueve en otra frecuencia.

No es la primera vez que lo hace. Pero en esta oportunidad, el contexto amplifica el mensaje. La referencia a la incertidumbre —introducida casi como una descripción de la vida cotidiana de los trabajadores— funciona como una clave de lectura. No es un concepto neutro. Es, en todo caso, una admisión implícita de que la situación social dista de la estabilidad que el discurso oficial intenta transmitir.

Esa palabra, “incertidumbre”, condensa una experiencia extendida. No habla de teorías económicas, sino de realidades concretas: salarios que pierden poder adquisitivo, empleos que no alcanzan, expectativas que se postergan. En ese sentido, el mensaje de la vicepresidenta parece conectar con una dimensión de la sociedad que no siempre encuentra eco en la narrativa dominante.

Pero hay algo más. La construcción del discurso no solo remite a la situación social, sino también a una forma de entender el poder. La reivindicación del trabajo silencioso, del deber cumplido sin búsqueda de reconocimiento, puede leerse como una crítica indirecta a la lógica de exposición permanente que domina la política actual. Es una forma de decir sin decir.

En política, las omisiones suelen ser tan reveladoras como las afirmaciones. Villarruel no cuestiona de manera explícita el rumbo económico, pero tampoco lo respalda con entusiasmo. Se ubica en un punto intermedio, donde la prudencia convive con una identidad que no termina de alinearse del todo con el discurso oficial.

Esa posición no es casual. Responde a una tensión que atraviesa al oficialismo desde sus inicios. La relación entre la vicepresidenta y el Presidente ha sido, cuanto menos, compleja. Lo que en un primer momento se presentó como una complementariedad, con el paso del tiempo se fue transformando en una convivencia incómoda, atravesada por diferencias de estilo y de enfoque.

El mensaje por el Día del Trabajador vuelve a poner esa distancia en evidencia. No por lo que dice de manera explícita, sino por el modo en que lo dice. En un Gobierno que privilegia la épica de la transformación, Villarruel introduce una narrativa más ligada a la continuidad, a los valores tradicionales, a una idea de orden que no necesariamente coincide con la lógica de ruptura.

También hay en su discurso una apelación a los sectores más vulnerables. La mención a quienes no tienen empleo y a la necesidad de proteger a las familias introduce un matiz social que, en ocasiones, queda relegado en el debate público. Es una forma de ampliar el foco, de recordar que la economía no es solo una cuestión de números, sino de vidas concretas.

Sin embargo, esa ampliación también expone una tensión. Porque si el diagnóstico incluye incertidumbre y dificultades, la pregunta inevitable es cómo se compatibiliza esa mirada con las políticas que se están llevando adelante. Y en ese punto, el silencio de la vicepresidenta resulta tan significativo como sus palabras.

Lo que emerge, entonces, es una dualidad difícil de disimular. Por un lado, un liderazgo presidencial que apuesta a la confrontación y a la ruptura. Por otro, una vicepresidenta que construye su identidad desde un lugar más introspectivo, apelando a valores y tradiciones. No se trata de matices menores, sino de diferencias que atraviesan el corazón del poder.

Esa grieta ya no es un secreto. Se manifiesta en gestos, en silencios, en tonos. Y el mensaje por el Día del Trabajador se inscribe en esa lógica. No como una declaración de guerra, pero sí como una señal de distancia. Una forma de marcar territorio sin romper formalmente.

En ese contexto, la política deja de ser solo un juego de mayorías y minorías para convertirse en un escenario donde también importan las identidades en disputa. Villarruel no parece dispuesta a diluir la propia en la del Presidente. Y esa decisión, aunque se exprese en términos moderados, tiene implicancias.

El interrogante, entonces, no es si existe una diferencia, sino qué consecuencias puede tener. Porque cuando las divergencias se instalan en la cúpula del poder, tarde o temprano terminan impactando en la gestión. La historia política argentina ofrece múltiples ejemplos en ese sentido.

Por ahora, lo que se observa es una convivencia tensa, donde cada actor construye su propio relato. Milei desde la confrontación. Villarruel desde la apelación a valores tradicionales. Dos lenguajes distintos para un mismo Gobierno.

Y en esa diferencia de lenguajes se juega algo más que una cuestión estilística. Se juega, en definitiva, la forma en que se entiende el poder, la sociedad y el rumbo del país.