Deuda en pesos: el Gobierno enfrenta un calendario exigente y apuesta a sostener el rollover

El Gobierno enfrenta vencimientos en pesos por $6,9 billones durante mayo

La estrategia oficial busca mantener un rollover superior al 100%

El calendario de deuda se vuelve más exigente en los meses siguientes

El Tesoro cumple un rol clave en la absorción de liquidez del mercado

Se observa mayor demanda por instrumentos de corto plazo en pesos

Los bonos en dólares continúan siendo una alternativa relevante para inversores

El Gobierno nacional se prepara para afrontar en mayo vencimientos de deuda en pesos por $6,9 billones, en un contexto donde la estrategia oficial sigue centrada en estirar plazos y mantener un nivel de refinanciación por encima del 100%. La meta no solo apunta a evitar tensiones inmediatas, sino también a trasladar compromisos hacia 2028 y 2029, en un intento por despejar el horizonte financiero de corto plazo.

El desafío no es menor. Si bien mayo aparece como un mes relativamente manejable en comparación con otros tramos del año, el calendario se vuelve más exigente a medida que avanzan los meses. Según estimaciones privadas, junio enfrentará vencimientos por $14,8 billones, agosto por $14,9 billones y diciembre se proyecta como uno de los puntos más críticos, con compromisos cercanos a los $20 billones.

En este escenario, la dinámica del rollover —es decir, la capacidad del Tesoro de refinanciar la totalidad de los vencimientos— se convierte en un indicador clave. En la última licitación de abril, el Ministerio de Economía logró un nivel de refinanciación del 102,2%, el cuarto consecutivo por encima del 100%, aunque el más bajo en las últimas semanas. El resultado permitió un financiamiento neto de aproximadamente $200.000 millones, lo que contribuyó a sostener la estrategia oficial.

Sin embargo, detrás de estos números se esconde una lógica más compleja. Analistas del mercado coinciden en que el programa de colocación de deuda en pesos no responde exclusivamente a necesidades de financiamiento, sino que está estrechamente vinculado con la política monetaria. En particular, con la intervención del Banco Central en el mercado cambiario.

En un contexto de baja demanda de dinero, el Tesoro cumple un rol complementario al absorber liquidez excedente. Esa liquidez proviene, en gran medida, de la emisión monetaria generada por la compra de dólares por parte del Banco Central. De este modo, se configura un esquema en el que la autoridad monetaria inyecta pesos al mercado, mientras que el Tesoro los retira a través de sus colocaciones de deuda.

Este mecanismo, que algunos analistas describen como una “calesita financiera”, permite sostener la estabilidad en el corto plazo, pero también plantea interrogantes sobre su sostenibilidad. La clave radica en que el sistema continúe funcionando sin sobresaltos, algo que depende tanto de factores económicos como de variables políticas.

La evolución de la demanda por instrumentos en pesos es otro elemento a seguir de cerca. En las últimas licitaciones, se observó un renovado interés por las tasas fijas de corto plazo. Un ejemplo de ello fue la colocación de una letra a 43 días, que concentró una porción significativa de las adjudicaciones y reflejó una preferencia por plazos más breves en un contexto de incertidumbre.

Al mismo tiempo, el Gobierno continúa recurriendo a instrumentos en dólares para diversificar sus fuentes de financiamiento. En este sentido, los bonos soberanos conocidos como Bonares siguen mostrando niveles de demanda relevantes. En particular, el AO27 logró captar el máximo previsto en sus colocaciones recientes, mientras que el AO28 mostró una recepción más moderada.

En conjunto, estas emisiones ya superan los u$s2.250 millones, lo que evidencia el interés del mercado por activos dolarizados, aun en un contexto donde el Gobierno busca fortalecer el financiamiento en moneda local.

El panorama general refleja un delicado equilibrio. Por un lado, la necesidad de sostener el rollover y evitar tensiones en el mercado de deuda en pesos. Por otro, la obligación de coordinar esta estrategia con la política monetaria, en un contexto de actividad económica débil y consumo retraído.

La falta de demanda genuina de dinero por parte del sector privado obliga al Estado a desempeñar un rol más activo en la absorción de liquidez. Esta situación limita los márgenes de maniobra y hace que el esquema dependa, en gran medida, de la confianza del mercado y de la ausencia de shocks externos o internos.

En este marco, mayo aparece como una prueba más dentro de un calendario que no da respiro. El resultado de las próximas licitaciones será clave para evaluar la capacidad del Gobierno de sostener su estrategia y de navegar un escenario donde lo financiero gana cada vez más protagonismo.