Nuevo DNI electrónico: quiénes deberán renovarlo en mayo y cómo será el proceso

La renovación del DNI en mayo alcanzará solo a grupos específicos definidos por el RENAPER

El nuevo documento incorpora un chip electrónico con tecnología sin contacto

El trámite requiere turno previo y puede gestionarse de manera digital

Existen distintas opciones de costo según la rapidez de entrega

El DNI electrónico suma herramientas de seguridad y verificación digital

La implementación será progresiva y no implicará un recambio masivo inmediato

Durante mayo de 2026, el sistema de identificación en Argentina comenzará a transitar una nueva etapa con la implementación progresiva del Documento Nacional de Identidad electrónico. La medida, definida por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), no implicará un recambio masivo, sino que estará dirigida a grupos específicos de la población que deberán realizar la renovación de acuerdo con criterios previamente establecidos.

El organismo dispuso que el trámite alcance únicamente a quienes se encuentren en situaciones puntuales, como actualizaciones obligatorias por edad, vencimientos del documento, modificaciones de datos personales o reposiciones por extravío o deterioro. De este modo, el proceso busca ordenar la transición hacia el nuevo formato sin generar una demanda extraordinaria en las oficinas del Registro Civil.

Entre los casos contemplados se incluyen menores que deban cumplir con las actualizaciones correspondientes a las etapas entre los 5 y 8 años, y a los 14 años, instancias ya previstas en el esquema vigente. También deberán gestionar un nuevo DNI quienes tengan su documento vencido o necesiten modificar información como el domicilio o datos personales. A su vez, se contemplan trámites vinculados al reconocimiento de identidad de género y las reposiciones por pérdida o robo.

El nuevo DNI incorpora un componente tecnológico central: un chip electrónico sin contacto, basado en tecnología NFC, que permitirá ampliar las funcionalidades del documento. Este avance apunta no solo a mejorar la seguridad, sino también a facilitar su integración con servicios digitales, tanto en el ámbito público como privado.

En términos de costos, el valor del trámite varía según la modalidad elegida. El DNI regular se mantiene como la opción más accesible, con un costo de $10.000 y un plazo de entrega estimado entre 30 y 40 días. Para quienes requieran mayor rapidez, existen alternativas como el DNI Exprés, el servicio en 24 horas o la entrega inmediata, aunque con valores significativamente más elevados debido a la prioridad en la producción.

El procedimiento para obtener el nuevo documento requiere turno previo, que puede gestionarse a través de la aplicación Mi Argentina o en el sitio web oficial del RENAPER. El sistema permite seleccionar la oficina más cercana y elegir la fecha disponible. El día asignado, el solicitante deberá presentarse con la documentación correspondiente al trámite que realice.

Desde el punto de vista técnico, el DNI electrónico presenta mejoras sustanciales en materia de seguridad. La incorporación de sistemas de cifrado y datos biométricos permite reforzar la protección de la información personal, al tiempo que dificulta posibles intentos de falsificación. Además, el uso de policarbonato en su fabricación incrementa la durabilidad del documento.

Otra de las innovaciones es la posibilidad de verificación electrónica de identidad, lo que abre la puerta a una mayor digitalización de trámites. El documento también mantendrá su validez como identificación para viajar dentro de los países del Mercosur, consolidando su utilidad en el ámbito regional.

En paralelo, el RENAPER avanza en el desarrollo de herramientas complementarias que acompañarán esta transformación. Entre ellas, se destaca una aplicación oficial que permitirá validar la autenticidad del DNI incluso sin conexión a internet y acreditar identidad ante organismos públicos y entidades privadas. Esta funcionalidad busca facilitar la interacción digital sin necesidad de presentar el documento físico en cada instancia.

El alcance de la medida, sin embargo, será gradual. Las autoridades aclararon que los DNI actuales continuarán siendo válidos hasta que corresponda su renovación según las condiciones establecidas. Este enfoque apunta a garantizar la continuidad del sistema mientras se incorporan las nuevas tecnologías.

La implementación del DNI electrónico se inscribe en un proceso más amplio de modernización del sistema de identificación en Argentina. La clave estará en lograr una transición ordenada, que combine innovación tecnológica con operatividad administrativa, evitando disrupciones en el acceso a servicios y en la vida cotidiana de los ciudadanos.