Embargo en la mira: un fondo de EE.UU. avanza contra activos argentinos por la deuda de Aerolíneas

El fondo Titan Consortium busca ejecutar activos argentinos en Estados Unidos

El reclamo se basa en un fallo del CIADI por la expropiación de Aerolíneas

La estrategia apunta a embargar colaterales financieros en la Reserva Federal

El litigio se originó tras la reestatización durante el gobierno de Cristina Kirchner

Aerolíneas Argentinas muestra כיום resultados operativos positivos y menor deuda

El conflicto judicial representa un riesgo latente para las finanzas del Estado

La Argentina enfrenta un nuevo capítulo en su extensa historia de litigios internacionales, esta vez impulsado por el fondo estadounidense Titan Consortium, que busca ejecutar activos del Estado en Estados Unidos para cobrar un laudo arbitral cercano a los u$s390,9 millones. El conflicto, que se remonta a la reestatización de Aerolíneas Argentinas en 2008, vuelve a tensionar el frente judicial externo en un contexto económico que exige estabilidad financiera.

La ofensiva del fondo apunta a hacer efectivo el fallo dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, tribunal dependiente del Banco Mundial que en 2017 estableció una compensación de u$s320 millones más intereses a favor de los demandantes. Ante la falta de pago por parte del Estado argentino en el último año y medio, Titan Consortium decidió avanzar con acciones judiciales en tribunales estadounidenses.

Uno de los aspectos más sensibles de la estrategia es la intención de obtener prioridad sobre activos financieros argentinos en el exterior. En particular, el foco está puesto en los colaterales de los Bonos Brady depositados en la Reserva Federal de Nueva York, un movimiento que podría tener implicancias relevantes en la estructura financiera del país. La jugada cobra especial relevancia porque se produce incluso después de acuerdos recientes alcanzados por el Gobierno con otros fondos litigantes, lo que sugiere un endurecimiento en la postura de ciertos acreedores.

El origen del conflicto se remonta a la decisión del Estado argentino de reestatizar Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la compañía se encontraba bajo control del grupo español Marsans. Tras la expropiación, se inició un proceso arbitral internacional que derivó en el fallo del CIADI, cuyos derechos fueron transferidos con el tiempo a distintos actores financieros hasta llegar al actual demandante.

En aquel momento, la situación de la empresa era crítica. Aerolíneas y Austral acumulaban deudas cercanas a los u$s890 millones, con una estructura debilitada por la pérdida de activos estratégicos, rutas y presencia internacional. Las valuaciones sobre su estado eran divergentes: mientras estimaciones privadas ubicaban su valor en cifras positivas, el Tribunal de Tasación de la Nación sostuvo que la compañía tenía un patrimonio neto negativo significativo.

A más de una década de aquel proceso, el presente de la empresa muestra una realidad diferente. En 2025, Aerolíneas Argentinas registró un resultado operativo positivo superior a los u$s112 millones y logró consolidar su segundo año consecutivo con superávit, un dato que marca un quiebre respecto de los años previos. Además, la compañía alcanzó ingresos por encima de los u$s2.200 millones y, por primera vez desde su reestatización, no requirió asistencia directa del Tesoro Nacional.

La mejora también se reflejó en la reducción de su deuda, que cayó más de un 40% entre 2023 y 2025, y en la estabilidad de su operación, con más de 12,7 millones de pasajeros transportados y un nivel de ocupación cercano al 83%. Estos indicadores fueron presentados como señales de recuperación en la gestión de la empresa estatal.

Sin embargo, el litigio impulsado por Titan Consortium introduce un factor de riesgo que trasciende la performance actual de la aerolínea. La posibilidad de embargos sobre activos en el exterior reabre interrogantes sobre la exposición financiera del Estado argentino y su capacidad para gestionar conflictos heredados en el ámbito internacional.

El caso también refleja una dinámica más amplia: la persistencia de disputas vinculadas a decisiones económicas del pasado que continúan generando efectos en el presente. En un escenario donde el acceso al financiamiento externo y la estabilidad macroeconómica son variables críticas, este tipo de litigios adquiere una dimensión estratégica.

Mientras tanto, el desenlace del proceso judicial en Estados Unidos será determinante. No solo por el impacto directo que pueda tener en las cuentas públicas, sino también por la señal que envíe a otros acreedores y al mercado internacional en general.