Urtubey advierte sobre el deterioro del empleo y cuestiona el rumbo laboral

Urtubey advierte sobre el retroceso del empleo formal en Argentina

El dirigente señala que el problema central es la falta de trabajo con derechos

La informalidad alcanza al 43% de los trabajadores y es mayor entre los jóvenes

Cuestiona la reforma laboral por considerar que consolida la precarización

El pluriempleo y el endeudamiento se vuelven estrategias habituales en los hogares

Plantea que sin protección laboral no hay desarrollo sostenible a futuro

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, volvió a posicionarse en el debate público con un diagnóstico crítico sobre la situación laboral en la Argentina. A través de un extenso mensaje difundido en redes sociales, el dirigente peronista alertó sobre un proceso de deterioro del empleo formal y cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional en materia de trabajo.

En su planteo, Urtubey sostuvo que el país atraviesa un escenario donde el problema no radica únicamente en la falta de empleo, sino en la pérdida de calidad del mismo. “No es el trabajo como actividad lo que falta, sino el trabajo con derechos”, expresó, al referirse al crecimiento sostenido de la informalidad y a la precarización de las condiciones laborales.

El exmandatario provincial describió un panorama complejo, en el que amplios sectores de la población enfrentan dificultades para sostener condiciones básicas de estabilidad económica. Según indicó, millones de personas se encuentran en una situación en la que el empleo ya no garantiza ingresos suficientes ni acceso a derechos laborales fundamentales.

Entre los indicadores mencionados, Urtubey destacó que la tasa de desocupación se ubica en torno al 7,5%, marcando un nivel que no se registraba desde la etapa posterior a la pandemia. A este dato se suma, según su análisis, una caída sostenida del empleo registrado en los últimos años, lo que profundiza la fragilidad del mercado laboral.

Uno de los ejes centrales de su diagnóstico es el avance de la informalidad. El dirigente señaló que cerca del 43% de los trabajadores se desempeña fuera del sistema formal, lo que implica la ausencia de cobertura de salud, aportes jubilatorios y protección sindical. La situación, agregó, resulta aún más preocupante entre los jóvenes, donde la proporción de empleo informal alcanza niveles significativamente más altos.

En ese contexto, Urtubey cuestionó con dureza la orientación de la reforma laboral promovida por el oficialismo. A su entender, lejos de revertir las distorsiones del mercado de trabajo, las iniciativas en discusión tienden a consolidar un esquema de mayor precarización. “No es una solución, es una renuncia”, afirmó, al considerar que se corre el eje del debate desde la generación de empleo de calidad hacia la flexibilización de condiciones existentes.

El ex gobernador también puso el foco en los cambios que se registran en la dinámica cotidiana de los trabajadores. Señaló que el pluriempleo se ha convertido en una práctica cada vez más extendida, impulsada por la necesidad de complementar ingresos que resultan insuficientes. A esto se suma, según su visión, un aumento del endeudamiento de los hogares, utilizado como herramienta para cubrir gastos básicos.

Este escenario, sostuvo, dificulta la posibilidad de proyectar a mediano y largo plazo, tanto a nivel individual como colectivo. La incertidumbre sobre los ingresos y la estabilidad laboral impacta no solo en el consumo, sino también en decisiones vinculadas a la educación, la vivienda y el desarrollo personal.

En su mensaje, Urtubey también apeló a una mirada histórica sobre los derechos laborales, subrayando que estos no son resultado de concesiones, sino de procesos de conquista social. En esa línea, advirtió sobre los riesgos de retroceder en estándares que, según planteó, costaron décadas de construcción.

La intervención del dirigente se inscribe en un contexto de creciente debate sobre el rumbo económico y social del país, donde el mercado de trabajo aparece como uno de los principales focos de tensión. Las cifras de empleo, la evolución de los salarios y las condiciones laborales se han convertido en variables clave para evaluar el impacto de las políticas públicas.

En ese marco, las críticas de Urtubey reflejan una preocupación que atraviesa a distintos sectores políticos y sociales: la dificultad para sostener un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico con inclusión laboral.

El diagnóstico planteado por el exgobernador no solo cuestiona las políticas actuales, sino que también pone en agenda un debate más amplio sobre el tipo de mercado laboral que se proyecta hacia el futuro. Un debate que, lejos de agotarse en cifras, remite a la calidad de vida de millones de trabajadores.