Economía en dos ritmos: el repunte exportador convive con un consumo debilitado

El informe de Econviews muestra una economía con comportamientos divergentes entre sectores

El agro y la energía lideran la recuperación con fuertes subas en producción

El consumo interno presenta caídas significativas en confianza y ventas

La industria orientada al mercado local continúa en retroceso

El empleo privado y el crédito reflejan un escenario de cautela

La actividad económica evidencia una dinámica de crecimiento desigual

El último relevamiento de la consultora Econviews expone con claridad una dinámica que comienza a consolidarse en la economía argentina: la coexistencia de dos velocidades marcadamente distintas. Por un lado, sectores vinculados a la exportación y la energía muestran signos de recuperación sostenida. Por otro, el consumo interno y parte de la industria continúan evidenciando señales de estancamiento.

El denominado “semáforo de actividad” elaborado por la consultora anticipa un rebote mensual en algunos rubros, particularmente en la industria pesada y en el complejo energético. Sin embargo, ese repunte no logra trasladarse de manera homogénea al conjunto de la economía. La divergencia entre sectores se vuelve cada vez más visible en los indicadores recientes.

En el frente más dinámico, el agro aparece como uno de los principales motores. La molienda de soja y las liquidaciones registraron un crecimiento del 32,7% en la comparación trimestral, impulsadas tanto por factores estacionales como por condiciones favorables en el comercio exterior. A este desempeño se suma el aporte del sector energético, con subas del 5,5% en la producción de gas y del 2% en petróleo, consolidando un núcleo de actividad asociado a la generación de divisas.

La industria vinculada a insumos básicos también muestra señales positivas. La producción de acero creció un 12,4%, reflejando una recuperación en segmentos ligados a la inversión y a la actividad exportadora. En paralelo, el sector automotor y el mercado inmobiliario exhiben indicadores alentadores, con aumentos en patentamientos y en la cantidad de escrituras, lo que sugiere un incipiente repunte en ciertos nichos de demanda.

No obstante, estos datos contrastan con la evolución del mercado interno. El consumo continúa siendo el principal punto débil del esquema económico actual. La confianza de los consumidores registró una caída del 10,6%, mientras que el primer indicador disponible de abril volvió a mostrar un retroceso adicional. Este deterioro se refleja también en variables concretas, como las ventas de combustibles, que registraron una baja del 1,7%.

La industria orientada al mercado doméstico tampoco logra consolidar una recuperación. La producción industrial presentó una caída del 1,9% en la comparación con el trimestre previo, acompañada por retrocesos en otras actividades, como la faena vacuna. Estos datos sugieren que la reactivación no alcanza aún a los sectores más dependientes del consumo local.

El análisis de Econviews también señala una zona de estancamiento en indicadores clave de infraestructura. Tanto el consumo de cemento como la actividad de la construcción mostraron variaciones negativas marginales, mientras que la recaudación vinculada al IVA se mantuvo prácticamente sin cambios. Este conjunto de variables refuerza la idea de una economía que avanza con dificultades para generar tracción interna.

El mercado laboral, por su parte, comienza a reflejar este escenario de cautela. El empleo privado formal registró una leve contracción del 0,3%, mientras que los aportes a la seguridad social apenas lograron una mejora marginal. Estos movimientos, aunque acotados, indican una desaceleración en la generación de empleo, en línea con el comportamiento del consumo.

En el plano financiero, los préstamos comerciales y al consumo también evidencian caídas en términos reales, lo que limita la capacidad de financiamiento tanto de empresas como de hogares. Este factor se suma a un contexto donde la demanda de crédito permanece contenida, en parte por la incertidumbre económica.

El cuadro general que surge del informe es el de una economía fragmentada. Mientras algunos sectores logran capitalizar oportunidades vinculadas a la exportación y la inversión, otros continúan atravesando un proceso de ajuste y debilidad.

La evolución de estas dos velocidades será clave para determinar el rumbo de la actividad en los próximos meses. La posibilidad de que el dinamismo de los sectores transables se derrame sobre el resto de la economía aparece como uno de los principales interrogantes del escenario actual.