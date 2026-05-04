Tucumán aprobó Ficha Limpia por unanimidad y amplió su alcance a todo el Estado

La Legislatura de Tucumán aprobó por unanimidad la ley de Ficha Limpia

La norma amplía su alcance a cargos en los tres poderes y niveles del Estado

Se establecen inhabilitaciones por condenas en delitos graves y deudores alimentarios

Se crea un registro público para centralizar la información de personas alcanzadas

La ley respeta los mecanismos constitucionales de remoción de funcionarios

Tucumán se suma a otras provincias con Ficha Limpia pero con un alcance más amplio

La Legislatura de Tucumán sancionó por unanimidad la ley de Ficha Limpia, en una decisión que posiciona a la provincia entre las jurisdicciones que avanzan en la incorporación de estándares más exigentes en materia de transparencia institucional. La norma, aprobada en una sesión presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, no solo establece restricciones para cargos electivos, sino que extiende su alcance a designaciones en los tres poderes del Estado, así como a municipios y comunas.

El proyecto, que logró consenso pleno entre oficialismo y oposición, fue resultado de la unificación de múltiples iniciativas legislativas junto con una propuesta del Poder Ejecutivo provincial encabezado por Osvaldo Jaldo. Durante el debate, se destacó el carácter integral de la norma, considerada por varios legisladores como una de las más abarcativas del país en su tipo.

Desde el oficialismo, la legisladora Carolina Vargas Aignasse, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue la encargada de exponer los fundamentos técnicos y jurídicos del texto. En su intervención, subrayó que la ley fija un estándar elevado para el acceso a funciones públicas, al establecer la inhabilitación de personas condenadas en segunda instancia por una amplia gama de delitos.

Entre los delitos contemplados se incluyen aquellos contra la administración pública, la integridad sexual, la vida, la libertad y el narcotráfico, a los que se suman los casos de deudores alimentarios. Este último punto introduce una novedad relevante en el diseño normativo, al incorporar criterios que exceden el ámbito estrictamente penal y amplían el concepto de idoneidad para ejercer cargos públicos.

Uno de los aspectos más destacados de la ley es su alcance institucional. A diferencia de otras provincias donde la Ficha Limpia se limita a candidaturas electorales, en Tucumán la normativa alcanza también a funcionarios designados en el Poder Ejecutivo —hasta rangos intermedios—, entes autárquicos, fuerzas de seguridad y autoridades locales. Esta ampliación fue señalada como un avance significativo en términos de control y transparencia.

El texto aprobado también contempla la creación de un Registro Público Provincial de Ficha Limpia, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia. Este registro deberá ser alimentado con información remitida por el Poder Judicial, que contará con un plazo de 60 días para enviar la nómina de personas alcanzadas por las inhabilitaciones. A su vez, se estableció un período de 120 días para la puesta en funcionamiento del sistema.

Durante el tratamiento legislativo, uno de los puntos analizados fue la compatibilidad de la norma con la Constitución provincial. En ese sentido, se aclaró que la ley no interfiere de manera automática en los mecanismos de remoción de ciertos cargos que cuentan con procedimientos específicos, como el juicio político o el jury de enjuiciamiento. En estos casos, la existencia de una condena funcionará como disparador para activar los mecanismos institucionales correspondientes.

Desde la oposición, el legislador José Cano valoró la aprobación como una respuesta a una demanda social creciente. Señaló que la iniciativa refleja el impulso de sectores ciudadanos que, en distintos puntos del país, promovieron este tipo de herramientas para mejorar la calidad institucional.

La sanción de la ley coloca a Tucumán como la novena provincia en adoptar un esquema de Ficha Limpia, sumándose a jurisdicciones como Chubut, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, entre otras. Sin embargo, el alcance ampliado de la normativa tucumana marca una diferencia respecto de esos antecedentes.

El contexto en el que se produce esta aprobación también resulta significativo. A nivel nacional, el debate sobre Ficha Limpia continúa abierto en el Congreso, con proyectos que buscan establecer criterios similares para cargos electivos. En ese marco, la decisión de Tucumán aparece como un movimiento anticipado dentro de una discusión que atraviesa a todo el sistema político.

Con esta medida, la provincia avanza en la incorporación de herramientas orientadas a fortalecer los estándares de integridad en la función pública. El impacto concreto de la norma dependerá de su implementación efectiva y de la articulación entre los distintos poderes del Estado para garantizar su cumplimiento.