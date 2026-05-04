Mercosur–Unión Europea: comienza una nueva etapa con impacto en exportaciones e inversiones

El acuerdo Mercosur–Unión Europea entra en una nueva fase con contingentes arancelarios

Las exportaciones argentinas a Europa podrían crecer cerca de un 80% hacia 2030

El Gobierno reglamentó 21 cupos para ordenar el acceso al mercado europeo

Se incorporan sistemas digitales para simplificar la operatoria comercial

El acuerdo también podría impulsar la inversión extranjera directa

La implementación será gradual y busca garantizar previsibilidad a los sectores productivos

El vínculo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó a transitar una fase clave con la entrada en vigencia del esquema de contingentes arancelarios previsto en el acuerdo entre ambos bloques. A partir de este lunes 4 de mayo, la aplicación provisoria de este mecanismo redefine las condiciones de acceso a uno de los mercados más relevantes para la Argentina, abriendo un escenario de oportunidades pero también de desafíos para distintos sectores productivos.

El nuevo esquema establece cupos con preferencias arancelarias para una amplia gama de productos, principalmente del complejo agroindustrial. Entre ellos se destacan carnes, cereales, vinos, frutas, miel, azúcar, etanol y derivados de soja, que podrán ingresar al mercado europeo con condiciones más competitivas. A cambio, también se habilita un mayor acceso para bienes industriales europeos, como alimentos procesados y manufacturas, lo que introduce un componente de competencia adicional en el mercado local.

En este contexto, las proyecciones privadas anticipan un crecimiento significativo en el intercambio comercial. Según estimaciones de la consultora Abeceb, las exportaciones argentinas hacia Europa podrían pasar de aproximadamente u$s8.499 millones en 2025 a más de u$s15.000 millones en 2030. Este salto implicaría una expansión cercana al 80% en un período de cinco años, consolidando a la región europea como uno de los destinos estratégicos para la oferta exportable del país.

Con el objetivo de ordenar la transición hacia este nuevo régimen, el Gobierno nacional avanzó en la reglamentación de los contingentes arancelarios. En total, se definieron 21 cupos que serán administrados bajo criterios específicos, con el propósito de garantizar previsibilidad y transparencia en su asignación. Las normas establecen tanto pautas generales como reglas particulares para determinados productos, entre ellos la carne vacuna, uno de los rubros más sensibles del acuerdo.

El sistema incorpora, además, herramientas de gestión digital que buscan simplificar los procesos administrativos. Los certificados de exportación e importación serán tramitados a través de plataformas oficiales, mientras que las licencias correspondientes se gestionarán mediante sistemas unificados. Esta modernización apunta a mejorar la eficiencia operativa y a reducir la burocracia en el comercio exterior.

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es su impacto potencial en la inversión extranjera. Más allá del intercambio de bienes, el entendimiento entre ambos bloques abre la puerta a un mayor flujo de capitales hacia la Argentina. Proyecciones del sector privado estiman que la inversión directa proveniente de Europa podría alcanzar los u$s92.000 millones hacia 2030, impulsada por un marco regulatorio más previsible y reglas de juego más claras.

En el caso de la carne vacuna, el nuevo esquema introduce modificaciones significativas. A los mecanismos existentes se suman dos nuevos contingentes, uno para carne enfriada y otro para carne congelada, que amplían las posibilidades de exportación. Al mismo tiempo, la tradicional Cuota Hilton continuará vigente hasta 2030, manteniendo un volumen de 29.389 toneladas libres de arancel.

El sistema de asignación contempla el historial exportador de las empresas y establece límites para evitar concentraciones excesivas. También incorpora penalidades para quienes no cumplan con los cupos asignados y mecanismos de redistribución de saldos no utilizados, con el objetivo de optimizar el aprovechamiento de los beneficios disponibles.

La implementación de este régimen será gradual, con incrementos progresivos en los volúmenes habilitados a partir de 2026. Este enfoque busca facilitar la adaptación de los distintos actores económicos, permitiendo una transición ordenada hacia el nuevo esquema comercial.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se inscribe en una estrategia más amplia de apertura económica y fortalecimiento del perfil exportador argentino. Sin embargo, su impacto final dependerá de múltiples factores, entre ellos la capacidad del sector productivo para aprovechar los nuevos mercados y la evolución de la competitividad interna.

En este escenario, el inicio de la aplicación provisoria marca un punto de inflexión. A partir de ahora, el desafío será traducir las oportunidades teóricas en resultados concretos, en un contexto global donde la integración comercial y la atracción de inversiones se vuelven variables centrales para el crecimiento económico.