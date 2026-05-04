Misiones suspende el anticipo de Ingresos Brutos para PyMEs y busca aliviar la presión fiscal

La medida alcanza al 95% de los contribuyentes y apunta a aliviar la carga sobre PyMEs

Se suspende por un año el pago a cuenta del impuesto en el sistema de control en ruta

Los puestos de control dejarán de cobrar y pasarán a cumplir funciones de verificación

El gobierno provincial busca mejorar la competitividad frente a países vecinos

La oposición cuestiona el alcance limitado y transitorio de la decisión

El cambio reabre el debate sobre la presión fiscal en economías regionales

En un contexto de caída de la actividad y retracción del consumo, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció una modificación relevante en el esquema impositivo provincial: la suspensión, por un período inicial de un año, del pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos para una amplia mayoría de pequeñas y medianas empresas. La medida comenzará a regir desde julio y alcanza a contribuyentes que, durante 2025, hayan registrado pagos anuales de hasta $10 millones bajo ese concepto.

La decisión implica un cambio parcial en un sistema vigente desde hace dos décadas, conocido en el ámbito económico como “Control Fiscal en Ruta” y popularmente denominado “aduana paralela”. Este mecanismo consistía en el cobro anticipado del tributo al ingreso de mercaderías a la provincia, una práctica que había sido objeto de cuestionamientos judiciales y críticas por parte de sectores empresariales.

Según estimaciones oficiales, el beneficio alcanzará a 16.500 contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados, lo que representa cerca del 95% del padrón. Para el grupo restante —unas 873 empresas de mayor tamaño— el esquema continuará vigente, aunque con modificaciones: los pagos se realizarán de manera digital, mensual y simplificada, lo que, según el Ejecutivo provincial, permitirá reducir costos administrativos y agilizar los procesos.

Uno de los cambios más visibles será la transformación de los puestos de control ubicados en los principales accesos a la provincia, como El Arco y Centinela. A partir de la implementación de la medida, estos puntos dejarán de realizar cobros y se limitarán a tareas de verificación documental. La modificación apunta, además, a facilitar el tránsito de mercaderías y reducir tiempos logísticos, en un intento por mejorar la competitividad del comercio local.

El gobierno provincial justificó la decisión en la necesidad de responder a un escenario económico adverso. Desde el Ministerio de Economía de Misiones señalaron que la caída de las ventas —estimada entre el 30% y el 40%— responde a una combinación de factores, entre ellos la recesión a nivel nacional y la competencia de precios con países limítrofes como Paraguay y Brasil. En ese contexto, la flexibilización del esquema impositivo busca aliviar la carga sobre el sector productivo sin comprometer de manera significativa los ingresos fiscales.

La medida también incluye incentivos para nuevos contribuyentes, quienes quedarán automáticamente excluidos del pago a cuenta desde el momento de su inscripción. El objetivo, según se indicó, es fomentar la radicación de inversiones y ampliar la base económica de la provincia en un escenario de alta competencia regional.

Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de cuestionamientos. Desde la oposición, el diputado nacional Diego Hartfield consideró que la suspensión es parcial y transitoria, y la vinculó a la presión política ejercida en los últimos meses. También planteó que la discusión debería extenderse a otros mecanismos de recaudación, como las retenciones bancarias, y reclamó mayor transparencia en la situación fiscal provincial.

El debate en torno al esquema impositivo misionero se inscribe en una discusión más amplia sobre la presión tributaria en las economías regionales. En provincias con fuerte dependencia del comercio fronterizo, las diferencias de precios con países vecinos suelen amplificar los efectos de los impuestos locales, generando tensiones entre la necesidad de recaudar y la de sostener la actividad.

En este contexto, la suspensión del pago a cuenta aparece como un intento de equilibrio: aliviar a las PyMEs en el corto plazo sin desmantelar completamente un sistema que ha sido central para la recaudación provincial durante años. Su carácter temporal, sin embargo, deja abierta la incógnita sobre su continuidad y sobre la posibilidad de avanzar hacia una reforma más estructural del esquema tributario.