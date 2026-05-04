Catalán defendió la reforma electoral y cuestionó el sistema político tucumano

El dirigente defendió la boleta única como herramienta de transparencia y equidad electoral

Consideró que su salida del gabinete respondió a una decisión legítima del Poder Ejecutivo

Cuestionó el sistema de acoples en Tucumán por distorsionar la representación política

Se manifestó a favor de eliminar las PASO por su costo y limitada eficacia

Atribuyó la continuidad del oficialismo provincial al diseño del sistema electoral

Respaldó sanciones individuales en el ámbito de la prensa y relativizó el impacto institucional del conflicto

El ex Ministro del Interior y presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, volvió a posicionarse en el centro del debate político al reivindicar los cambios impulsados en el sistema electoral nacional y cuestionar con dureza el esquema vigente en su provincia. Tras su salida del Ministerio del Interior a fines del año pasado, el exfuncionario se mostró alineado con la estrategia del Gobierno y defendió las decisiones adoptadas durante su paso por la gestión.

Lejos de plantear diferencias con la conducción nacional, Catalán encuadró su salida del gabinete dentro de las facultades propias del Poder Ejecutivo. En ese sentido, sostuvo que el presidente Javier Milei tiene plena potestad para definir su equipo y consideró que la renovación del ala política respondió a una evaluación interna sobre el rumbo de la gestión. Según afirmó, su rol actual sigue centrado en la consolidación del espacio libertario en Tucumán, con respaldo directo del mandatario.

Uno de los ejes principales de su intervención pública fue la defensa de la boleta única de papel, una reforma que logró destrabarse en el Senado durante su gestión y que se implementó por primera vez en las elecciones legislativas de 2025. Catalán destacó que el nuevo sistema permitió acelerar los tiempos de escrutinio y reducir conflictos, al tiempo que planteó que garantiza mayor equidad entre las fuerzas políticas.

En su análisis, el esquema anterior de boleta partidaria otorgaba ventajas logísticas a los partidos con mayor estructura territorial, que podían desplegar recursos para la impresión y distribución de papeletas. En contraste, consideró que la boleta única nivela la competencia y fortalece la transparencia del proceso electoral. La experiencia en provincias como Santa Fe y Córdoba, donde ya se aplicaba un sistema similar, fue presentada como antecedente de ese cambio.

El dirigente también dirigió críticas directas al sistema electoral de Tucumán, particularmente al mecanismo de acoples, que permite la multiplicación de listas vinculadas a un mismo candidato a gobernador. Según su planteo, este esquema distorsiona la representación y favorece la permanencia de un mismo signo político en el poder. En ese marco, apuntó contra la reiteración de triunfos del oficialismo provincial, encabezado actualmente por Osvaldo Jaldo, y atribuyó esa continuidad más al diseño institucional que a una competencia electoral equilibrada.

Catalán describió el sistema tucumano como un entramado que incentiva la proliferación de candidaturas y diluye la claridad de la oferta electoral. A su entender, la cantidad de listas y postulantes en algunas jurisdicciones refleja un modelo que prioriza la acumulación política por sobre la representación genuina. En ese sentido, sostuvo que la responsabilidad no recae únicamente en el oficialismo, sino también en sectores opositores que, según indicó, terminaron integrándose al mismo esquema.

Otro de los puntos abordados fue la discusión sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Catalán se manifestó a favor de su eliminación al considerar que no cumplieron el objetivo de ordenar las candidaturas y que implican un costo operativo elevado para el Estado. En su evaluación, el sistema moviliza una estructura compleja que involucra recursos logísticos y humanos significativos, sin generar resultados proporcionales en términos de competencia política.

Finalmente, el dirigente se refirió a la controversia generada por la restricción temporal en el acceso a la sala de prensa de la Casa Rosada. Si bien evitó una defensa cerrada de la medida, consideró que las sanciones deben ser individuales y valoró que el acceso se haya restablecido rápidamente. En su interpretación, el episodio no afectó el ejercicio general de la libertad de prensa.

El posicionamiento de Catalán combina, así, una defensa de las reformas impulsadas a nivel nacional con una crítica estructural al sistema político de su provincia. Su discurso apunta a instalar la necesidad de cambios institucionales más amplios, en un contexto donde las reglas electorales vuelven a ocupar un lugar central en la discusión pública.