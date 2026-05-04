Cruce por la política de discapacidad: el Gobierno judicializa la ley y la oposición impulsa un nuevo esquema de inclusión laboral

El Gobierno impulsa cambios en la normativa de discapacidad y judicializa la ley vigente

La oposición presentó un proyecto que busca fortalecer la inclusión laboral en el sector privado

La iniciativa propone incorporar la inclusión como eje de la responsabilidad empresarial

Se prevén incentivos económicos y beneficios para empresas que cumplan con los criterios

El proyecto garantiza que el empleo no implique la pérdida de la pensión por discapacidad

El debate refleja visiones contrapuestas sobre el rol del Estado y las políticas sociales

La discusión en torno a las políticas de discapacidad sumó un nuevo capítulo con la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la judicialización de la ley de Emergencia en Discapacidad y, en paralelo, enviar al Congreso un proyecto propio que redefine el alcance de los derechos del sector. En respuesta, un grupo de legisladores opositores presentó una iniciativa alternativa que busca fortalecer la inclusión laboral mediante un esquema que combina obligaciones e incentivos para el sector privado.

El eje del conflicto radica en el alcance de la normativa vigente y en la orientación de las políticas públicas. Mientras el oficialismo cuestiona aspectos centrales de la ley sancionada y promueve cambios que implican la eliminación de determinados beneficios, entre ellos incentivos fiscales para empresas que desarrollan políticas de inclusión, desde la oposición advierten sobre un retroceso en materia de derechos y buscan reinstalar la agenda social en el debate parlamentario.

En ese contexto, el diputado Cristian Andino presentó un proyecto que apunta a transformar el enfoque de la inclusión laboral de personas con discapacidad. La propuesta, acompañada por otros legisladores, plantea que las empresas incorporen este criterio dentro de sus políticas de Responsabilidad Social Empresaria, con el objetivo de convertir la inclusión en un componente estructural de su funcionamiento.

El texto propone un cambio de paradigma: pasar de un esquema basado en incentivos aislados a uno que combine compromisos concretos del sector privado con beneficios específicos. Entre las medidas previstas se destaca la incorporación progresiva de personas con discapacidad en las plantillas laborales, así como la exigencia de implementar procesos de selección accesibles, descripciones de puestos adaptadas y protocolos contra la discriminación.

Además, la iniciativa impulsa la integración de cadenas de valor inclusivas, promoviendo la contratación de proveedores vinculados al sector y el apoyo a emprendimientos productivos gestionados por personas con discapacidad. También contempla el desarrollo de programas comunitarios en las áreas donde operan las empresas, ampliando el alcance de la política más allá del empleo formal.

Para incentivar la adhesión, el proyecto establece una serie de beneficios. Entre ellos, la prioridad en contrataciones con el Estado, el acceso preferencial a financiamiento productivo y una reducción en las contribuciones patronales para trabajadores con discapacidad. A esto se suma la creación de un sello oficial que certifique a las empresas como socialmente responsables e inclusivas, lo que podría traducirse en ventajas reputacionales y comerciales.

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es la garantía de que el acceso al empleo formal no implicará la pérdida de la Pensión No Contributiva por Discapacidad, una demanda histórica de organizaciones del sector que buscan evitar que la inserción laboral se convierta en un riesgo para los ingresos básicos.

El proyecto también prevé la creación de un registro nacional de empresas que cumplan con los criterios establecidos, así como un sistema de indicadores para evaluar el grado de cumplimiento. Estos parámetros incluirán no solo la cantidad de personas empleadas, sino también la calidad de las condiciones laborales y el impacto social de las políticas implementadas.

La iniciativa será analizada en comisiones clave de la Cámara de Diputados, en un contexto donde la discusión sobre discapacidad se encuentra atravesada por tensiones políticas y diferencias de enfoque. Mientras el Gobierno avanza con su estrategia judicial y legislativa, la oposición intenta posicionar una alternativa que refuerce la inclusión desde el ámbito productivo.

El debate pone en evidencia dos visiones contrapuestas sobre el rol del Estado y del sector privado en la promoción de derechos. De un lado, una revisión de los mecanismos existentes; del otro, una propuesta que busca ampliar las herramientas de inclusión. En ese cruce, el Congreso se perfila como el escenario central donde se definirá el rumbo de las políticas de discapacidad en los próximos años.