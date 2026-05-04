Fondos de privatizaciones y defensa: el Gobierno redefine prioridades para modernizar las Fuerzas Armadas

La decisión vincula privatizaciones con financiamiento directo para Defensa

El esquema prevé destinar el 10% de ventas estatales y el 70% de activos militares al reequipamiento

El Gobierno busca revertir años de subinversión en las Fuerzas Armadas

Se priorizan proyectos estratégicos como una base en Tierra del Fuego

El plan complementa compras recientes de equipamiento militar

El principal desafío será sostener en el tiempo las inversiones y su ejecución efectiva

La estrategia económica del Gobierno nacional sumará un nuevo capítulo con impacto directo en el esquema de defensa. A través de un decreto que se encuentra en etapa final de revisión administrativa, la administración de Javier Milei se dispone a redireccionar parte de los recursos provenientes de privatizaciones, concesiones y ventas de activos estatales hacia el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, en una decisión que combina variables presupuestarias, políticas y geoestratégicas.

El mecanismo prevé que el 10% de los ingresos generados por futuras operaciones de desprendimiento de activos públicos sea asignado al reequipamiento militar. A esto se suma un componente adicional: el 70% de los fondos obtenidos por la venta o concesión de bienes bajo órbita castrense retornará directamente al área de Defensa. De esta manera, el Ejecutivo busca romper con una lógica histórica en la que esos recursos se diluían en el Tesoro sin una afectación específica.

La iniciativa se inscribe en un diagnóstico compartido dentro del oficialismo: las capacidades operativas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se encuentran condicionadas por años de subinversión, lo que derivó en un deterioro progresivo del equipamiento, la infraestructura y la capacidad de despliegue. En ese contexto, la decisión apunta a generar una fuente de financiamiento alternativa al presupuesto anual, habitualmente restringido por la política de ajuste fiscal.

Desde el entorno presidencial sostienen que la medida responde a la necesidad de reforzar áreas consideradas críticas en el actual escenario internacional, donde la competencia por recursos estratégicos, el control territorial y la vigilancia de fronteras volvieron a ocupar un lugar central en la agenda de los Estados. La iniciativa, impulsada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, también contempla inversiones en infraestructura clave, como bases operativas, pistas aéreas, sistemas logísticos y redes de comunicación.

Uno de los proyectos más relevantes en carpeta es el desarrollo de una base integrada en Tierra del Fuego, concebida como un nodo estratégico para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y mejorar la proyección hacia la Antártida. En el Gobierno consideran que esa región adquirió un valor geopolítico creciente, tanto por su cercanía a rutas marítimas como por su vinculación con áreas de interés económico y científico.

La redefinición de prioridades en Defensa se articula con otras decisiones recientes que el oficialismo presenta como señales de un cambio de rumbo. Entre ellas, se destaca la adquisición de aviones F-16 a Dinamarca, una operación que busca recuperar la capacidad supersónica perdida en la Fuerza Aérea, así como la incorporación de vehículos blindados para el Ejército y el análisis en curso para restituir la capacidad submarina de la Armada.

En paralelo, el nuevo esquema intenta resolver una limitación estructural: la dependencia exclusiva de asignaciones presupuestarias para sostener inversiones de largo plazo. Bajo este modelo, cada adquisición relevante requería no solo una decisión política, sino también la disponibilidad de recursos en un contexto de restricciones fiscales persistentes. La alternativa que propone el Ejecutivo es vincular directamente el proceso de reducción del Estado empresario con la recomposición de funciones consideradas indelegables.

El programa de privatizaciones, habilitado por el marco normativo vigente, incluye activos en sectores energéticos, de infraestructura y servicios. En ese universo, algunas operaciones en curso podrían generar ingresos significativos en los próximos años, lo que ampliaría el margen de financiamiento para el área militar. Sin embargo, el volumen final dependerá del ritmo y la magnitud de esas transacciones.

La iniciativa también incorpora un incentivo interno para las Fuerzas Armadas, al garantizar que la venta de sus propios activos no implique una pérdida patrimonial sin retorno. Durante años, ese fue uno de los principales reclamos de los mandos militares, que advertían sobre el impacto negativo de desprenderse de bienes sin reinversión.

No obstante, más allá del diseño del esquema, el desafío central estará en su implementación. La modernización de capacidades militares no se limita a la adquisición inicial de equipamiento, sino que requiere planificación, mantenimiento, capacitación y sostenimiento en el tiempo. Experiencias previas mostraron que la falta de continuidad en el financiamiento puede comprometer la operatividad de los sistemas incorporados.

En ese marco, la medida que se encuentra a la firma del Presidente busca establecer un punto de inflexión. El objetivo oficial es sentar las bases de un modelo que permita recuperar capacidades estratégicas sin comprometer el equilibrio fiscal, en una combinación que el Gobierno considera clave para redefinir el rol del Estado en áreas sensibles. La concreción de ese objetivo dependerá, en gran medida, de la ejecución efectiva de los recursos y de la consistencia del programa en el mediano plazo.