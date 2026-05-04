Argentina endurece su postura y busca frenar el regreso de Venezuela al Mercosur

Argentina busca bloquear el regreso de Venezuela al Mercosur desde el Parlasur

El Gobierno combina argumentos políticos con preocupaciones económicas vinculadas a la energía

El pedido venezolano abrió un proceso de análisis dentro del organismo regional

Existen posiciones divididas entre oficialismo, oposición y otros países del bloque

Paraguay y Brasil impulsan revisar la suspensión vigente desde 2017

La discusión refleja tensiones entre la cláusula democrática y la estrategia de integración regional

La discusión por el eventual retorno de Venezuela al Mercosur reactivó tensiones diplomáticas y expuso diferencias profundas dentro del bloque regional. En ese escenario, la Cancillería argentina desplegó en las últimas semanas una estrategia activa para impedir la reincorporación del país caribeño, suspendido desde 2017 tras la aplicación de la cláusula democrática.

El eje de la maniobra oficial se concentra en el Parlamento del Mercosur (Parlasur), órgano deliberativo que, si bien no tiene poder vinculante, funciona como una instancia clave para canalizar debates políticos dentro del bloque. Allí, representantes argentinos recibieron instrucciones de obstaculizar cualquier avance en favor del reingreso venezolano, en respuesta a una solicitud formal presentada por una delegación de la Asamblea Nacional de ese país en Montevideo.

Aunque el argumento público remite al incumplimiento de estándares democráticos, en el plano interno emergen otras variables. Fuentes diplomáticas reconocen que el Gobierno también evalúa el impacto económico que podría tener la reincorporación de Venezuela, particularmente en el sector energético. La preocupación se centra en la posibilidad de que el país caribeño compita en el mercado regional con desarrollos estratégicos argentinos, en especial en hidrocarburos.

La postura oficial contrasta con la de otros sectores políticos. Desde el peronismo, algunos representantes sostienen que la exclusión prolongada no contribuyó a mejorar la situación institucional venezolana y plantean que una eventual reintegración podría generar incentivos para una mayor apertura. En esa línea, consideran que el Mercosur debería explorar alternativas intermedias que permitan algún grado de participación sin otorgar automáticamente todos los derechos plenos.

El debate también atraviesa a otras fuerzas. Legisladores alineados con el oficialismo libertario rechazan de manera categórica cualquier flexibilización de la suspensión. Argumentan que la cláusula democrática del bloque no admite interpretaciones parciales y que el regreso solo sería posible con garantías concretas de respeto a las libertades públicas, la división de poderes y la transparencia electoral.

En términos institucionales, el Parlasur tiene entre sus funciones velar por el cumplimiento del orden democrático en los países miembros, en línea con el Protocolo de Ushuaia. Las decisiones que adopta requieren mayorías específicas y, aunque no obligan directamente a los Estados, deben ser consideradas por los parlamentos nacionales. En ese marco, el pedido venezolano abrió un proceso de análisis que podría extenderse durante los próximos meses.

El escenario regional agrega complejidad. Paraguay, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, anticipó su intención de impulsar formalmente la reincorporación. A su vez, desde Brasil surgieron señales de que el tema podría ser revisado, bajo el argumento de que la situación política venezolana habría experimentado cambios que ameritan una nueva evaluación.

Esta combinación de factores configura un tablero en el que la posición argentina aparece, al menos por ahora, en minoría dentro del Parlasur. La eventual convergencia entre otros países miembros podría inclinar la discusión hacia algún tipo de flexibilización, lo que obligaría a la diplomacia local a redefinir su estrategia o a intensificar su capacidad de negociación.

Más allá de las posiciones coyunturales, el trasfondo del debate remite a una tensión estructural dentro del Mercosur: el equilibrio entre principios políticos y objetivos económicos. Mientras algunos actores priorizan la defensa estricta de la cláusula democrática, otros ponen el acento en la necesidad de ampliar el bloque y fortalecer su peso en un contexto global cada vez más competitivo.

La historia reciente explica parte de esa disputa. Venezuela fue incorporada como miembro pleno en 2012, pero cinco años después quedó suspendida tras cuestionamientos a su institucionalidad. Desde entonces, el país permaneció fuera del esquema decisorio, aunque sin una desvinculación formal definitiva.

En este nuevo capítulo, el intento de retorno reabre interrogantes sobre el rumbo del bloque y su capacidad para conciliar intereses divergentes. Para la Argentina, la discusión no solo involucra definiciones diplomáticas, sino también implicancias económicas y estratégicas que exceden el marco estrictamente político.

Con el proceso ya en marcha, el desenlace dependerá de las correlaciones de fuerza dentro del Parlasur y de la evolución del contexto regional. En ese terreno, la posición argentina enfrenta el desafío de sostener su postura en un escenario donde las mayorías no le resultan, por ahora, favorables.