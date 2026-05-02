Planta asfáltica: Viotti trató de mentirosos a los concejales peronistas

En un tono inusualmente duro, el intendente Leonardo Viotti salió a responder a los concejales peronistas y, sin rodeos, dejó en claro que considera que han difundido datos alejados de la realidad. La polémica gira en torno al funcionamiento de la planta asfáltica y su impacto en los trabajos que necesita la ciudad.

El mandatario fue tajante al desmentir versiones que indicaban que la planta operaba con normalidad. “El problema es que se dio información que no es real. Se dijo que la planta estaba trabajando a pleno cuando en realidad está funcionando a un 20%, en una fase de prueba que lleva tres o cuatro semanas”, afirmó, en lo que se interpretó como un mensaje directo a la oposición.

Lejos de suavizar el tono, Viotti explicó que la planta atraviesa un proceso de reactivación tras haber estado paralizada durante un largo período. En ese sentido, describió un escenario de ajustes constantes hasta alcanzar el pleno funcionamiento. “Se va reparando durante este tiempo: se arregla una cosa, se rompe otra, hasta que vuelva a funcionar totalmente. Nosotros la estamos esperando porque es parte del trabajo que necesitamos”, sostuvo, marcando que el municipio depende de ese recurso para avanzar con obras clave.

Además, remarcó que existe un acuerdo vigente con la Provincia y rechazó cualquier intento de instalar improvisación en la gestión. “Tenemos un convenio, lo sabemos, no es nada nuevo, no somos improvisados”, subrayó.

El jefe municipal también puso el foco en el rol actual de la planta, aclarando que hoy la prioridad está en atender trabajos de Vialidad Provincial. Según explicó, será recién cuando se alcance una mayor capacidad de producción que se podrán retomar los convenios con municipios, incluida Rafaela.

Sin embargo, el punto más áspero de su intervención estuvo dirigido a las consecuencias políticas de las declaraciones opositoras. “Se ha salido a dar información falsa diciendo que la planta estaba trabajando a plenitud, y no es así”, insistió. Y fue aún más allá al advertir sobre el impacto en la ciudadanía: “Esta información que no es real confunde a la gente, miente y lo único que hace es embarrar la cancha”.

En el cierre, Viotti elevó el tono y lanzó un llamado —con tono de reproche— a los sectores opositores: “A quienes se dedican a dar información que no es real, les pido que se pongan a trabajar en serio, que sumen y no pongan trabas”, concluyó, dejando en evidencia que la disputa política por la obra pública suma un nuevo capítulo cargado de tensión.