Los que nunca trabajaron celebraron el trabajo mientras sostienen la máquina de impedir

Con discursos encendidos sobre el esfuerzo y la cultura del trabajo, la Municipalidad de Rafaela volvió a montar su acto por el Día del Trabajador. Funcionarios, instituciones y palabras cuidadosamente elegidas. Todo en orden. Todo prolijo. Todo, también, atravesado por una contradicción difícil de disimular: quienes más hablan de trabajo son, en los hechos, quienes más obstáculos ponen cuando ese trabajo intenta generarse.

El evento fue encabezado por el intendente Leonardo Viotti, con el secretario de Gobierno Germán Bottero como principal orador. Desde el atril, las definiciones fueron contundentes, casi épicas. “Desde Rafaela somos un faro y una referencia en lo que tiene que ver con el trabajo”, aseguró Bottero, elevando el tono de una narrativa que no termina de encajar con lo que ocurre puertas adentro del propio municipio.

Porque mientras se reivindica la cultura del esfuerzo, en la práctica se consolida una estructura que muchos en el sector privado describen sin rodeos: una verdadera “máquina de impedir”. Cada intento de instalación industrial, cada proyecto productivo o emprendimiento que busca crecer, choca una y otra vez contra trámites interminables, regulaciones difusas y costos que no paran de multiplicarse.

En ese esquema, el Derecho de Registro e Inspección (DREI) aparece como uno de los símbolos más cuestionados. Un tributo que, lejos de incentivar la actividad, termina funcionando como un freno constante. Para muchos empresarios, no se trata solo de un impuesto más, sino de una señal clara de cómo se entiende —o se distorsiona— el rol del Estado local: recaudar primero, facilitar después… si es que alguna vez llega ese momento.

Y sin embargo, desde el escenario se insiste. “No creemos en la dádiva, no creemos en el regalo ni en las cosas que vienen de arriba”, proclamó Bottero. Una frase que, en otro contexto, podría sonar razonable. Pero que, en boca de quienes administran un sistema que complica la generación de empleo genuino, adquiere un tono casi irónico.

Mientras tanto, se exhiben cifras de capacitaciones como logros de gestión: más de 1.700 personas formadas, 330 en cursos específicos y apenas 17 inserciones laborales concretas. Números que, lejos de ser un triunfo, reflejan el tamaño del problema y la distancia entre la formación y el acceso real al trabajo.

En este contexto, el rumbo impulsado a nivel nacional por el presidente Javier Milei busca desarmar este entramado de trabas que durante años condicionó al sector productivo. La reducción de cargas, la simplificación de regulaciones y la liberación de la actividad económica avanzan con claridad, pero chocan de frente con estructuras locales que se resisten a cualquier cambio que implique perder control o recaudación.

Y es ahí donde la escena se vuelve más evidente: mientras desde arriba se intenta desmontar la lógica de la obstrucción, en lo local se la sostiene con convicción. Con ordenanzas, tasas y burocracia. Con discursos que hablan de trabajo, pero prácticas que lo espantan.

El acto cerró, como siempre, en un clima de formalidad. Aplausos, fotos y declaraciones. Pero afuera, lejos del micrófono, la realidad sigue marcando otra cosa. Y en ese contraste, más que una celebración, lo que quedó fue una postal incómoda: la de una dirigencia que se emociona hablando del trabajo… mientras hace todo lo posible para que no llegue.