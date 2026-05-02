Carla Boidi aportó una mirada técnica y política sobre el problema del asfalto en Rafaela

Tailhade rechazó acusaciones de espionaje y redobló críticas contra Adorni
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
La concejal Carla Boidi, además de su rol legislativo, abordó la problemática del asfalto en Rafaela desde una mirada técnica que suma valor al debate público. En su intervención no solo habló como representante política, sino también como arquitecta, respondiendo consultas con criterio profesional y aportando una perspectiva experta sobre una de las demandas más sensibles de la ciudad.