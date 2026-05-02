Scavino marcó 2027: elogios a Mársico pero respaldo firme a Viotti

El concejal Juan Scavino se refirió al escenario político de cara a 2027 y dejó definiciones que ordenan el tablero local. Si bien tuvo palabras elogiosas hacia Lisandro Mársico, también fue claro al remarcar que, por el momento, su respaldo político está con el intendente Leonardo Viotti. Un mensaje que combina reconocimiento interno con alineamiento actual dentro del oficialismo.