Rafaela refuerza la seguridad vial: nueva capacitación para deliveries

El sábado 9 de mayo, a las 15:00, en el Predio de la Flor, sito en Bv. Roca y Bécquer, se realizará una capacitación teórico-práctica destinada a trabajadores del rubro delivery.



La jornada de formación es una propuesta que se enmarca en un conjunto de acciones sostenidas para promover una conducción segura, a través del programa Moto Escuela Rafaela. El mencionado programa es llevado adelante por la División de Capacitación y Divulgación de Educación Vial y cuenta con el apoyo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).



La actividad cuenta con cupos limitados y para participar es necesario completar la inscripción en el siguiente enlace: https://forms.gle/YYPP52rme99sgyRR9.



Se recomienda a los participantes tener la documentación al día, frenos en buen estado y neumáticos con la presión correcta.



La propuesta pone de manifiesto una continuidad que reafirma el compromiso de generar espacios de formación para quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo. Se trata de actores que se ubican entre los más expuestos en la vía pública.



Durante el encuentro del 9 de mayo se brindarán contenidos teóricos y prácticos vinculados al manejo y postura en la moto, normas de tránsito, técnicas de frenado de emergencia y buenas prácticas de conducción segura. El objetivo es fortalecer habilidades y reducir riesgos en la circulación diaria.



En concreto, la convocatoria está dirigida a trabajadores de delivery (empresas locales o plataformas digitales). Además, se realizará el sorteo de cascos entre los asistentes con la intención de seguir incentivando el uso de elementos de protección esenciales.



Quienes deseen acceder a más información pueden comunicarse al teléfono 3492 605 076.



A través de estas iniciativas, Moto Escuela Rafaela continúa consolidando una política activa de educación vial, promocionando hábitos responsables y promoviendo el cuidado de la vida en el espacio público.