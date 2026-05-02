Se viene la feria "El arte de celebrar"

El próximo sábado 2 de mayo, desde las 15:00, se desarrollará la feria "El arte de celebrar" en la Plaza del Caudillo (E. Galassi y J. Gálvez) de barrio Güemes.
La propuesta invita a los vecinos a disfrutar de una tarde al aire libre con múltiples actividades para toda la familia.
Durante la jornada habrá feriantes, artesanos y emprendedores locales que ofrecerán sus productos y distintas propuestas para compartir.
La actividad es organizada por la Comisión Vecinal de barrio Güemes y cuenta con el acompañamiento del Gobierno municipal de Rafaela.
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