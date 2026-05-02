Franco Colapinto largará desde el octavo puesto en la Sprint de Miami

El viernes de actividad en el Gran Premio de Miami tuvo como cierre la clasificación para la carrera Sprint, tras una única sesión de entrenamientos libres en el circuito estadounidense.

Desde el Autódromo Internacional de Miami, Franco Colapinto firmó una actuación destacada y largará desde el octavo puesto en la Sprint del sábado, superando además a su compañero Pierre Gasly, que quedó décimo.

En la pelea por la punta, el vigente campeón Lando Norris se quedó con la pole position, escoltado por Kimi Antonelli y Oscar Piastri.

Gran rendimiento de Colapinto en la clasificación

El argentino mostró un nivel sólido desde el inicio. En la primera tanda (SQ1), logró avanzar sin inconvenientes y metió a ambos Alpine en la siguiente fase.

Ya en SQ2, Colapinto fue más rápido que Gasly y se aseguró su lugar en la definición, consolidando una de sus mejores performances en la categoría.

En la instancia final (SQ3), cerró con un tiempo de 1:29.320, que le permitió ubicarse en el octavo lugar de la grilla para la Sprint.

Cómo le fue en los entrenamientos

En su primera experiencia en este circuito, Colapinto también dejó buenas sensaciones:

Terminó 11° en la práctica libre

Marcó un tiempo competitivo de 1:31.015

Lo que viene en Miami (horarios Argentina)

Sábado

Sprint: 13:00

Clasificación: 17:00

Domingo

Carrera: 17:00

Con este rendimiento, Colapinto se posiciona como una de las sorpresas del fin de semana, con chances de seguir avanzando en un trazado exigente y en un formato Sprint que no da margen de error.