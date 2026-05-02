Messi juega su partido número 100 con Inter Miami en el clásico ante Orlando City

Lionel Messi se prepara para una noche especial en su carrera: disputará el clásico de Florida ante Orlando City por la Major League Soccer, en lo que será su partido número 100 con la camiseta de Inter Miami. El encuentro se jugará desde las 20:15 (hora argentina) en el Nu Stadium y representa una nueva oportunidad para que su equipo logre su primera victoria como local en ese escenario.

Desde la inauguración del estadio el pasado 4 de abril, el conjunto rosa no pudo festejar ante su gente: empató 2-2 con Austin FC en el debut, repitió el mismo resultado frente a New York Red Bulls y luego igualó 1-1 con New England Revolution. En ese contexto, el duelo ante Orlando aparece como una chance ideal para cortar la racha, sobre todo por el flojo presente del rival, que marcha en los últimos puestos de la Conferencia Este.

El clásico, además, tiene un ingrediente extra: Orlando City se transformó en una de las víctimas favoritas de Messi desde su llegada a la liga estadounidense. En cinco enfrentamientos, el rosarino convirtió ocho goles, consolidando un dominio claro en este tipo de cruces.

A sus 38 años, Messi continúa siendo el eje futbolístico del equipo. En la actual temporada suma siete goles en nueve partidos, aunque todavía no registró asistencias, un dato poco habitual en su carrera. En la campaña anterior, en la que conquistó la Bota de Oro de la MLS, había cerrado con 29 tantos y 19 asistencias.

Desde su desembarco en julio de 2023, el impacto del capitán argentino fue inmediato. En pocas semanas, el club obtuvo su primer título con la Leagues Cup y, en 2024, firmó una campaña histórica al liderar la fase regular con un récord de 74 puntos. Luego, logró consagrarse campeón de la MLS.

En total, Messi acumula 85 goles en 99 partidos con Inter Miami, números que reflejan su vigencia en el tramo final de su carrera, a poco más de un mes del próximo Mundial.