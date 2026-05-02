Toronto sobrevivió en tiempo extra con un triple agónico y sigue con vida en los playoffs de la NBA

En un duelo intenso y cambiante, Toronto Raptors logró mantenerse con vida en los playoffs tras vencer 112-110 a Cleveland Cavaliers en tiempo suplementario, igualando la serie 3-3 y llevando la definición a un séptimo partido en la primera ronda de la Conferencia Este.

El momento decisivo llegó en los segundos finales del alargue, cuando RJ Barrett clavó un triple a falta de 1,2 segundos para sentenciar el encuentro. La jugada se originó tras un intento fallido de Evan Mobley, y en la posesión siguiente Barrett lanzó desde lejos: la pelota pegó en el aro, tomó altura y terminó cayendo dentro, desatando la euforia local.

En cuanto a las actuaciones individuales, Barrett finalizó con 24 puntos y 9 rebotes, mientras que Scottie Barnes fue clave con 25 unidades y 14 asistencias. También tuvieron un rol importante Ja’Kobe Walter (24) y Collin Murray-Boyles (17), en un equipo que supo reaccionar pese a haber dejado escapar una ventaja de 11 puntos en el último cuarto.

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TIRO INSÓLITO DE RJ BARRETT EN PLAYOFFS NBA



EL REBOTE MÚLTIPLE QUE PARALIZÓ EL ARENA Y FUERZA JUEGO 7



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En tiempo extra del juego 6 entre Toronto Raptors y Cleveland Cavaliers con Cleveland al frente 110-109 RJ Barrett lanzó un… pic.twitter.com/s9YshCOWdp — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 2, 2026

Del lado de Cleveland, Mobley se destacó con 26 puntos y 14 rebotes. Donovan Mitchell aportó 24 tantos, James Harden sumó 16, Jarrett Allen 14 y Dean Wade 10. Sin embargo, los Raptors marcaron la diferencia en los puntos de contraataque, con un contundente 20-6.

El séptimo y decisivo encuentro se disputará el domingo en Cleveland, donde hasta ahora ambos equipos lograron hacerse fuertes cada vez que jugaron como locales.