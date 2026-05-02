Murió el ex piloto de Fórmula 1 Alex Zanardi

El automovilismo y el deporte paralímpico despidieron a Alex Zanardi, quien falleció a los 59 años en Italia. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que detallaron que murió en paz, acompañado por sus seres queridos.

“Con profundo dolor, la familia anuncia el fallecimiento de Alessandro Zanardi, ocurrido en la noche del 1 de mayo. Alex partió rodeado del amor de su familia”, expresaron, al tiempo que agradecieron las muestras de afecto y pidieron respeto por la privacidad en este momento.

La trayectoria de Zanardi quedó marcada por una historia única de superación. Tras su paso por la Fórmula 1, donde compitió con equipos como Lotus, Jordan, Minardi y Williams, el italiano encontró su mayor éxito en la CART, categoría en la que logró 15 victorias y se consagró campeón en 1997 y 1998 con Chip Ganassi Racing.

Sin embargo, su vida dio un giro radical en 2001, cuando sufrió un gravísimo accidente en el EuroSpeedway Lausitz que derivó en la amputación de ambas piernas. Lejos de abandonar el deporte, protagonizó una de las historias más impactantes de resiliencia: diseñó sus propias prótesis, volvió a competir en el automovilismo —incluso ganando carreras en el Mundial de Turismos con BMW— y luego se reinventó en el paraciclismo.

En esa disciplina alcanzó la cima al representar a Italia en los Juegos Paralímpicos, donde conquistó cuatro medallas de oro y dos de plata entre Londres 2012 y Río 2016. Su capacidad para reinventarse lo convirtió en un símbolo global de perseverancia.

En 2020 volvió a sufrir un duro golpe tras un accidente en handbike que le provocó graves lesiones craneales y lo obligó a atravesar un largo proceso de rehabilitación.

Más allá de sus logros deportivos, Zanardi dejó una huella profunda a través de su labor solidaria con la fundación Bimbingamba, dedicada a la rehabilitación de niños amputados. Su figura trascendió las pistas y se consolidó como un ejemplo de lucha y determinación.

En la previa del Gran Premio de Miami, la Federación Internacional del Automóvil también lo homenajeó: “Su camino, desde un accidente que cambió su vida hasta convertirse en campeón paralímpico, lo transformó en uno de los competidores más admirados y en un símbolo de coraje”.

Zanardi, nacido en Bolonia en 1966, deja un legado que combina éxitos deportivos, espíritu de superación y compromiso humano, convirtiéndose en una de las historias más inspiradoras del deporte mundial.