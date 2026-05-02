La imagen de Gonzalo Higuaín con un nuevo look

La reciente aparición de Gonzalo Higuaín en una tienda deportiva de Miami generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre su llamativo cambio físico y pusieron en duda la autenticidad de la imagen viral.

La foto, que circuló rápidamente en distintas plataformas, mostró al exdelantero con una imagen muy distinta a la que exhibía durante su etapa profesional: barba abundante, look relajado y una contextura alejada de la exigencia física de la élite. Este contraste reavivó el interés en su figura, ya no por sus goles, sino por su vida tras el retiro, que anunció en 2022 luego de su paso por Inter Miami.

Mientras algunos usuarios interpretaron el cambio como parte natural de dejar la alta competencia, otros apuntaron a posibles ediciones en la imagen, señalando inconsistencias en la iluminación o el ángulo. La falta de confirmación oficial alimentó aún más la incertidumbre y el debate en redes.

No es la primera vez que la apariencia de Higuaín se vuelve tendencia. En 2021, durante su etapa en la MLS, su barba y cambios físicos ya habían sido foco de memes y comentarios, evidenciando cómo la conversación pública sobre los deportistas puede desplazarse de lo deportivo a lo personal.

En cuanto a su presente, lo último que se conocía del exjugador era su vínculo con el desarrollo juvenil en el club estadounidense, donde llegó a desempeñarse en divisiones formativas. Además, en 2024 incursionó en el pádel y logró consagrarse campeón de un torneo en Miami.

Así, Higuaín volvió al centro de la escena mediática por una imagen cotidiana que se volvió viral, en un fenómeno que refleja cómo su figura sigue generando interés, incluso lejos de las canchas.