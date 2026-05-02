Pochettino reveló por qué reemplazó a Messi en un partido del PSG

Un episodio que todavía resuena en el fútbol internacional ocurrió en septiembre de 2021, cuando Mauricio Pochettino decidió reemplazar a Lionel Messi durante un partido entre Paris Saint-Germain y Olympique de Lyon por la Ligue 1. La decisión generó una fuerte reacción tanto en el público como en los medios, reflejando el impacto que tiene cualquier movimiento en torno al astro argentino.

Años después, el técnico recordó aquel momento en el podcast Stick to Football, conducido por Gary Neville junto a Jill Scott, Roy Keane e Ian Wright. Allí explicó que la sustitución, en el minuto 76, respondió a una cuestión física: “Mi intención era protegerlo pensando en la Champions League y en lo que venía después. Si se lesionaba, podía afectar incluso al Mundial”, señaló.

Pochettino también reveló que la decisión estuvo respaldada por el cuerpo médico, que había detectado una molestia en la rodilla del jugador. Sin embargo, el foco se desplazó rápidamente hacia las críticas externas: “El problema no era con Leo, era lo que se generó afuera. Hubo comentarios muy irrespetuosos. Se decía que otros entrenadores siempre le consultan antes de sacarlo, como si no pudiera salir nunca”, explicó.

El episodio ocurrió en uno de los primeros partidos de Messi en el Parque de los Príncipes y generó un revuelo inmediato. Incluso en el ámbito personal, el impacto fue fuerte: al llegar a su casa, su esposa le advirtió que tanto en Argentina como en Francia las críticas eran intensas.

Con el paso del tiempo, el propio entrenador reconoció que hubo un aspecto que podría haber manejado distinto: “Lo que lamento es no haberle preguntado a Leo si estaba de acuerdo. Actué pensando en su bienestar, pero quizás faltó ese diálogo”, admitió.

La polémica también llegó a la dirigencia del club. El entonces director deportivo, Leonardo, cuestionó la decisión argumentando que el público paga por ver a Messi durante todo el partido. “Era un momento de enorme expectativa en París. Cualquier decisión sobre él tenía un impacto gigante”, resumió Pochettino.

En la misma charla, el técnico argentino también se refirió a otros temas, como su vínculo con el fútbol inglés —donde no descarta regresar en el futuro— y la histórica comparación entre Messi y Diego Maradona. “Ambos están entre los mejores de la historia. Compararlos es muy difícil, porque lo que hizo cada uno es único”, concluyó.