Arsenal acusa a Simeone de usar “trucos sucios”

Una presentación de Arsenal ante la UEFA agitó la previa de la semifinal de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid. El club inglés solicitó una inspección del campo de juego del Estadio Metropolitano por dudas sobre la altura del césped. La medición oficial determinó que estaba en 26 milímetros, por debajo del máximo reglamentario de 30, según informó el periodista Guillem Balagué en la transmisión de CBS Sports.

El propio Balagué relató lo ocurrido en la previa: el cuerpo técnico del Arsenal consideró que el césped estaba más alto de lo permitido y pidió que se lo midiera, en medio de sospechas de una posible maniobra del equipo dirigido por Diego Simeone. Sin embargo, tras la verificación oficial, se descartó cualquier irregularidad.

El episodio generó repercusiones y abrió el debate. El exfutbolista italiano Alessandro Del Piero, que participó como analista, relativizó la polémica y puso el foco en lo futbolístico. Señaló que el Atlético combina una gran solidez defensiva con una notable velocidad en ataque, potenciada por la calidad técnica de jugadores como Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Además, consideró que el estado del campo es un factor clave para ese estilo de juego.

Del Piero también se mostró sorprendido por la magnitud del tema en la previa y deslizó que el reclamo del equipo dirigido por Mikel Arteta podría reflejar la necesidad de controlar cada detalle en una instancia decisiva.

Las sospechas sobre el césped no son nuevas en torno al conjunto madrileño. Balagué recordó que rivales anteriores, como el FC Barcelona de Hansi Flick o el Tottenham Hotspur, ya habían planteado inquietudes similares sobre el estado del campo o el riego. Desde el Atlético siempre rechazaron esas acusaciones y sostienen que cumplen con la normativa y adaptan el terreno a las condiciones climáticas.

Más allá de la controversia, el ambiente en el Metropolitano volvió a ser protagonista. Del Piero destacó la presión ejercida por la hinchada local, que —según describió— convirtió al estadio en un escenario de máxima intensidad. Incluso señaló que ese clima impactó en cada detalle del juego, incluyendo acciones fuera del campo.

En lo estrictamente deportivo, el italiano consideró que el Atlético generó méritos suficientes para quedarse con el partido, aunque el gol del Arsenal modificó el desarrollo y dejó la serie completamente abierta de cara a la revancha en Londres.

En definitiva, el llamado “factor césped” volvió a instalarse como tema en la Champions, aunque hasta ahora las inspecciones de la UEFA no detectaron incumplimientos reglamentarios.