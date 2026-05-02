Diego Peretti habló de su salud tras la intervención cardíaca

Tras conocerse que había pasado por una intervención cardíaca, Diego Peretti llevó tranquilidad y explicó en detalle qué le ocurrió. En diálogo con TN Show, el actor contó que todo surgió a partir de un control de rutina y que su evolución es favorable.

“Fui a hacerme un examen, detectaron una obstrucción en una arteria del corazón y me colocaron un stent”, señaló al referirse al procedimiento. Según precisó, se trató de una intervención programada, breve y sin complicaciones: en pocas horas recibió el alta médica.

Peretti destacó que ya se encuentra en buen estado y que retomará su actividad laboral en los próximos días. “Estoy bien, por suerte. La semana que viene vuelvo al teatro”, afirmó sobre el regreso de la obra El jefe del jefe en el Paseo La Plaza.

Además, agradeció las muestras de apoyo que recibió y explicó que no había respondido antes por cuestiones lógicas del postoperatorio.

La obra que protagoniza junto a Federico D’Elía gira en torno a Gabriel, un empresario que inventa a un presidente ficticio para evitar tomar decisiones incómodas dentro de su compañía. Sin embargo, cuando posibles compradores exigen negociar con ese supuesto “jefe”, se ve obligado a contratar a un actor desempleado para que lo interprete, desatando una serie de situaciones inesperadas.