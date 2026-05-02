Britney Spears salió antes de tiempo de rehabilitación y enfrenta una audiencia por conducir bajo efectos de drogas

Britney Spears volvió a quedar en el centro de la atención mediática luego de que se conociera que abandonó el centro de tratamiento en el que se había internado de forma voluntaria, a pocos días de enfrentar una audiencia judicial por conducir bajo los efectos de alcohol y drogas.

Según informó People, la artista, de 44 años, había ingresado al establecimiento tras su detención el 4 de marzo en Ventura, California, donde fue arrestada por manejar de forma errática y bajo sospecha de consumo de sustancias. De acuerdo con el medio, la decisión de iniciar el tratamiento fue personal y contó con el respaldo de su círculo íntimo, en especial de sus hijos.

Su salida del centro se produce a escasos días de la audiencia fijada para el 4 de mayo. No obstante, no está obligada a presentarse de manera presencial, ya que se trata de un cargo considerado menor dentro del sistema judicial.

Además, la cantante fue formalmente imputada el 30 de abril y, según trascendió, podría acceder a un acuerdo judicial debido a que no posee antecedentes graves, no hubo víctimas y su nivel de alcohol en sangre habría sido bajo.

Este tipo de resolución, conocido como “wet reckless”, suele contemplar medidas como libertad condicional, cursos de educación vial y el pago de multas, evitando en muchos casos una condena de prisión, especialmente cuando el acusado demuestra intención de rehabilitación.

Desde su entorno señalaron que Spears mantiene el compromiso de ajustarse a la ley y encarar cambios positivos en su vida, luego de un episodio que volvió a generar preocupación entre sus seguidores.