Pampita confirmó la ruptura con Martín Pepa

Carolina Pampita Ardohain confirmó su separación de Martín Pepa a través de un mensaje privado que fue revelado por Yanina Latorre en su programa en El Observador. Aunque la conductora decidió no mostrar la captura, leyó el contenido al aire y lo compartió con sus compañeros.

La confirmación llega luego de que tanto Latorre como Paula Varela adelantaran la ruptura, mientras que Ángel de Brito había señalado que la modelo, a diferencia de otras ocasiones, optó por no salir públicamente a desmentir ni confirmar la situación.

Según lo leído en el programa, el mensaje atribuible a Pampita fue directo: “Sí, me separé y no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a Miami a pasar las penas”. De acuerdo con Latorre, el chat fue obtenido a través de un tercero, lo que reforzó la versión de una ruptura reciente e inesperada.

En paralelo, el nombre de Cochito López volvió a aparecer en escena. El automovilista se encuentra actualmente en Miami, el mismo destino mencionado por Pampita, lo que reactivó especulaciones que ya habían circulado en el pasado y que la modelo había desmentido en su momento.

Si bien no hay confirmación de un encuentro ni de un vínculo actual entre ambos, la coincidencia geográfica sumó ruido a la situación. Por ahora, Pampita no realizó declaraciones públicas en sus redes sociales, aunque el episodio marca un nuevo capítulo en su vida personal, a la espera de una palabra oficial más directa.