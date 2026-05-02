La pareja de Nico González desmintió su embarazo y habló del conflicto con su ex

Ludmila Isabella salió a desmentir de manera contundente los rumores de embarazo con Nicolás González. Luego de que en LAM aseguraran que la pareja esperaba su primer hijo, la joven le respondió directamente a Ángel de Brito y negó toda la información, en medio de una fuerte repercusión mediática.

Su respuesta fue tajante: “Es todo mentira, no entiendo quién desparramó esa información falsa”. Además, se refirió al origen del rumor: “No sé de dónde sacaron lo del embarazo. Estamos muy bien con Nico. Vamos despacio formando algo lindo y sano, y priorizando siempre a mi hijo”.

La versión había sido difundida días atrás por Pilar Smith, quien aseguró contar con una fuente directa. Según explicó, esa persona habría hablado con Isabella por una propuesta laboral y ella le habría dicho que no podía aceptarla por estar embarazada. A esto se sumó Juli Argenta, quien sostuvo que el dato también circulaba en el entorno del futbolista.

En paralelo, el programa abordó el presunto conflicto con Lautaro Acosta, expareja de Isabella y padre de su hijo, lo que sumó tensión al tema. Según lo que se había planteado al aire, el futbolista estaría a cargo del menor mientras ella viaja a Madrid, e incluso se mencionó que el niño tendría acompañamiento profesional.

Frente a estas versiones, Isabella también fue clara: “Con la familia de mi ex siempre me llevé bien, sin abogados de por medio. Los quiero mucho y jamás tendría un problema con ellos. Somos familia. Todos priorizamos el bienestar de Benicio”. Además, negó que su hijo se vea afectado por sus viajes: “Mi hijo se queda con mi familia, con mi mamá, así que es imposible todo lo que dicen. No cambia nada para él que yo viaje”.

De esta manera, la joven no solo desmintió el embarazo, sino también parte del contexto que se había instalado en torno a su vida personal. Mientras tanto, la versión inicial sigue generando ruido por las fuentes que la respaldaban, aunque su palabra pública fijó una postura firme frente a la polémica.