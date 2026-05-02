¿Sirve el colágeno? Lo que muestra un estudio reciente sobre sus beneficios

Un análisis científico reciente recopilado por Prevention examina el verdadero alcance de los suplementos de colágeno, un producto que viene creciendo con fuerza en el mercado del bienestar. La investigación fue liderada por especialistas de Anglia Ruskin University y publicada en Aesthetic Surgery Journal.

El estudio reunió 16 revisiones sistemáticas y metanálisis, incluyendo 113 ensayos clínicos con cerca de 8.000 adultos, lo que le da un respaldo sólido para evaluar los efectos reales del colágeno como suplemento dietario.

Los resultados mostraron que el consumo regular de colágeno puede favorecer el aumento de la masa muscular y una leve mejora en la fuerza, especialmente cuando se combina con entrenamiento de resistencia.

En cuanto a otros beneficios, se detectaron mejoras en la elasticidad e hidratación de la piel tras 8 a 12 semanas, además de una reducción de síntomas de artritis y dolor articular. También hubo indicios de recuperación en tendones, aunque con menor nivel de evidencia.

Sin embargo, los expertos remarcan que no hay pruebas claras de beneficios en la salud cardíaca, bucodental ni en la reducción de fatiga o dolor muscular post ejercicio. Por eso, advierten que el colágeno no reemplaza hábitos saludables ni tratamientos médicos.

Otro dato clave es que la producción natural de colágeno disminuye a partir de los 25 años, acelerándose en etapas como la menopausia, lo que explica su creciente consumo.

El cirujano James J. Chao destacó que la evidencia respalda beneficios en piel, articulaciones y masa muscular, pero aclaró que la calidad de los estudios es variable y puede estar influida por la industria. Por eso, subrayó que la dosis, la calidad del producto y la constancia son determinantes.

En la misma línea, la nutricionista Amy Davis recomendó adaptar el consumo a cada persona y consultar con un profesional de la salud, especialmente en grupos como embarazadas o menores.

En síntesis, el estudio concluye que el colágeno puede ser un complemento útil dentro de un enfoque integral de salud, pero no es una solución mágica. Su efectividad depende de combinarlo con alimentación equilibrada, ejercicio regular y buen descanso, además de un consumo informado y supervisado.