Por qué fracasan las dietas

Perder peso es un proceso mucho más complejo que la clásica ecuación de “comer menos y moverse más”. Especialistas advierten que intervienen factores biológicos, emocionales, sociales y ambientales que influyen tanto en el descenso como en la capacidad de sostenerlo en el tiempo. Por eso, insisten en la necesidad de un abordaje integral y personalizado, más allá de la simple restricción calórica.

En la práctica clínica, la médica Marianela Aguirre Ackermann señala que el peso corporal está condicionado por la genética, el hambre, la saciedad, el gasto energético y la respuesta del cuerpo tras adelgazar. A esto se suman variables como el sueño, el estrés, la masa muscular, los medicamentos y enfermedades como la insulinorresistencia, la diabetes o la apnea del sueño. “El peso es una regulación biológica compleja, no una cuestión de voluntad”, resume.

En la misma línea, la endocrinóloga Ana Cappelletti sostiene que el peso es el resultado de la interacción entre biología, historia de vida, entorno y conductas. Además, advierte que muchos planes fracasan porque no son sostenibles o no contemplan la realidad cotidiana de cada persona.

Factores clave que dificultan bajar de peso

1. Dietas extremas y restrictivas

Los especialistas coinciden en que las dietas muy bajas en calorías o con prohibiciones estrictas generan resultados a corto plazo pero fracasan a largo plazo. También pueden provocar déficits nutricionales y descontrol alimentario.

2. Falta de placer y sostenibilidad

Un plan efectivo debe incluir disfrute. La prohibición absoluta suele aumentar la ansiedad y favorecer el descontrol, especialmente en entornos con alta disponibilidad de alimentos.

3. Pensar en el corto plazo

Muchas personas atraviesan ciclos de “dieta–abandono”. Si no se modifican los hábitos cotidianos, el peso perdido suele recuperarse.

4. Estrés y mal descanso

El estrés crónico y dormir poco alteran hormonas que regulan el hambre, aumentan la preferencia por alimentos calóricos y dificultan la adherencia a hábitos saludables.

5. Factores biológicos y enfermedades

La genética, las hormonas y patologías como el síndrome de ovario poliquístico o trastornos tiroideos influyen directamente en cómo el cuerpo almacena y utiliza la energía.

6. Pérdida de masa muscular y déficit de nutrientes

Dietas mal planificadas pueden llevar a pérdida de músculo, lo que reduce el gasto energético y afecta la salud metabólica.

7. Ambiente obesogénico

Vivimos en un contexto con alta disponibilidad de alimentos ultraprocesados, poco tiempo para cocinar, estrés y sedentarismo, lo que dificulta sostener cambios saludables.

Un enfoque más realista

Frente a este escenario, los especialistas coinciden en que el éxito no se mide solo en kilos perdidos, sino en la capacidad de sostener hábitos saludables en el tiempo.

Un tratamiento efectivo debe ser flexible, adaptado a cada persona y acompañado por profesionales, considerando no solo la alimentación, sino también el descanso, la actividad física, la salud mental y el contexto de vida.

En definitiva, bajar de peso implica mucho más que una dieta: requiere comprender el cuerpo, el entorno y construir cambios posibles de sostener.