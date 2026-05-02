Estados Unidos endurece las medidas económicas contra circuitos financieros de Irán y China

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió este viernes su ofensiva económica contra Irán al sancionar a tres casas de cambio iraníes y una terminal petrolera en China, en un intento por restringir las fuentes de financiamiento de Teherán tras el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Las entidades alcanzadas son Pedram Pirouzan Exchange, Radin Exchange y Arz Iran Exchange, junto con más de diez empresas vinculadas. Según el Tesoro, estas estructuras operan redes de sociedades ficticias y cuentas internacionales para canalizar “miles de millones de dólares” provenientes del comercio de petróleo iraní, eludiendo las sanciones vigentes.

En paralelo, Washington apuntó contra Qingdao Haiye Oil Terminal Co., operadora de una terminal en el puerto chino de Qingdao. De acuerdo con el Departamento de Estado, la compañía habría importado grandes volúmenes de crudo iraní mediante maniobras de transporte engañosas, ampliando así el alcance de las sanciones hacia actores fuera de Irán.

Las medidas reflejan la presión creciente sobre China, principal comprador de petróleo iraní, y buscan desalentar a terceros países y empresas de participar en ese circuito. Días atrás, el Tesoro ya había advertido a bancos internacionales sobre posibles sanciones si respaldaban operaciones vinculadas a refinerías chinas que adquieren crudo iraní.

Además, el gobierno estadounidense emitió una advertencia directa a las navieras: cualquier empresa que pague el peaje impuesto por Irán para cruzar el estrecho de Ormuz podría enfrentar sanciones, sin importar el método de pago, incluyendo dinero, activos digitales o incluso aportes considerados “benéficos”.

El estrecho de Ormuz permanece cerrado desde los ataques del 28 de febrero, en el marco del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Antes de la escalada, por esa vía transitaba cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado a nivel global, por lo que su interrupción impactó de lleno en los precios internacionales de la energía.

Desde Teherán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que mantendrá el control sobre el Golfo Pérsico y el estrecho como una fuente estratégica de ingresos, en medio de un escenario de alta tensión.

El bloqueo y las sanciones ya afectan la capacidad exportadora iraní. Según datos de la consultora Kpler, el país enfrenta límites de almacenamiento que podrían derivar en recortes forzados de producción.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue contundente: Estados Unidos continuará actuando para “bloquear la capacidad del régimen de generar, mover y repatriar fondos”, y sancionará a cualquier actor que colabore en la evasión de las restricciones.