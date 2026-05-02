Santa Fe impulsa una nueva ronda de negocios para fortalecer la producción y el empleo regional

El Gobierno de la provincia de Santa Fe llevará adelante una nueva edición de su ronda de comercio interior, una iniciativa que busca consolidarse como puente entre empresas, ampliar mercados y dinamizar el empleo. Se trata del cuarto encuentro de este tipo en la actual gestión encabezada por Maximiliano Pullaro.

La actividad se desarrollará el miércoles 27 de mayo, entre las 8.30 y las 17, en La Redonda, un espacio emblemático de la capital provincial. La organización está a cargo del gobierno santafesino en conjunto con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y entidades vinculadas al sector productivo.

En esta edición, el evento contará con la participación de la provincia de Entre Ríos, en una apuesta por profundizar la integración regional dentro de la denominada Región Centro. La convocatoria está dirigida a supermercados, distribuidores, industrias de consumo masivo, empresas del rubro maderero, fabricantes de muebles y firmas vinculadas a equipamiento y refrigeración, entre otros actores clave.

Desde la organización destacaron que el encuentro pondrá el foco en la complementariedad productiva entre ambas provincias. Mientras Santa Fe exhibe su fortaleza en la fabricación de muebles, hornos y sistemas de frío, Entre Ríos aportará su desarrollo en la industria maderera y la participación de compradores estratégicos.

La propuesta apunta a generar vínculos comerciales concretos, fortalecer cadenas de valor y abrir nuevas oportunidades de negocio con impacto directo en la economía. En ese sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que este tipo de espacios representan una herramienta efectiva para el crecimiento empresarial, al facilitar el contacto entre oferta y demanda.

Por su parte, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio, subrayó la importancia del rol estatal en la articulación de estos encuentros. Según explicó, cuando se generan instancias de conexión entre quienes producen, distribuyen y comercializan, se crean condiciones favorables para el desarrollo económico.

Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el 20 de mayo, en lo que se espera sea una jornada clave para potenciar la actividad productiva regional y consolidar nuevos lazos comerciales.