Reactivan obra educativa clave en Villa Constitución tras años de parálisis

El Gobierno de Santa Fe avanza con la recuperación de una obra que había quedado inconclusa y que ahora comienza a tomar forma nuevamente. Se trata del edificio del jardín de infantes del barrio San Cayetano, en Villa Constitución, un proyecto que al inicio de la actual gestión se encontraba abandonado.

La administración encabezada por Maximiliano Pullaro retomó los trabajos con el objetivo de finalizar una infraestructura educativa largamente esperada por la comunidad. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que la reactivación de este tipo de proyectos forma parte de una política orientada a devolver en obras los recursos públicos.

El edificio había alcanzado aproximadamente un 50 % de avance antes de quedar paralizado. Tras una nueva licitación, la Provincia reanudó los trabajos, que actualmente registran un progreso cercano al 20 % en esta etapa, con una inversión que supera los 1.000 millones de pesos. El jardín se levanta en una manzana delimitada por calles 9 de Julio, Almafuerte, Lola Mora y una calle pública del barrio.

La obra no solo busca completar una infraestructura pendiente, sino también ampliar la capacidad del sistema educativo inicial en la ciudad. Una vez finalizado, el establecimiento podrá albergar a unos 80 niños de entre 3 y 5 años, ofreciendo un espacio adecuado para el desarrollo en los primeros años de escolaridad.

Desde el área técnica, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, explicó que los trabajos actuales incluyen terminaciones interiores y exteriores, veredas y la incorporación de un sector de juegos con superficies seguras. Además, el diseño contempla cuatro salas con tabiques móviles, lo que permitirá adaptar los espacios a distintas actividades, junto con sanitarios adecuados, climatización y equipamiento completo.

La finalización del jardín se inscribe en un plan más amplio de inversión en infraestructura dentro del departamento Constitución. Entre otras iniciativas, se destacan la concreción del edificio del Instituto Superior N° 3, la proyección de un nuevo comando radioeléctrico y las obras de ampliación del hospital local.

Con este tipo de intervenciones, el gobierno provincial apunta a reactivar proyectos paralizados y fortalecer áreas clave como educación, salud y seguridad, con impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos.