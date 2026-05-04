Convicción en la cima, dudas en la base

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay una escena que empieza a repetirse con insistencia en el corazón del poder: la del Presidente convencido de que está peleando una batalla que recién comienza. En la intimidad de Olivos, los indicadores macroeconómicos son leídos como señales de despegue, como si la realidad estuviera en una fase de incubación que todavía no termina de expresarse en la calle. Ese convencimiento, casi doctrinario, convive con reacciones viscerales frente a cualquier dato que contradiga ese relato. Es ahí donde se mezcla la convicción con la irritación, la épica con la fragilidad.

La respuesta política a ese clima fue un gesto de unidad forzada. No hubo margen para matices ni para ausencias: el oficialismo se alineó detrás de uno de sus funcionarios más expuestos en un momento crítico. La imagen buscada no fue casual. Se trató de una escenografía pensada para transmitir cohesión, disciplina y resistencia. Un gobierno en modo combate, con su líder en el centro y su círculo más cercano funcionando como anillo de contención. La estética elegida, incluso, apeló a símbolos de lucha y superación, como si la narrativa del boxeador golpeado pero en pie fuera el mejor reflejo del momento político.

Pero la política no se agota en la escenografía. Lo que ocurre detrás de esa puesta en escena empieza a ser más complejo. La necesidad de controlar cada intervención pública, de evitar improvisaciones, habla de una administración que ya no se siente cómoda en la espontaneidad que la caracterizó en sus inicios. La frescura que en otro momento funcionó como activo hoy parece un riesgo. Y cuando un gobierno empieza a temerle al error propio, es porque percibe que el margen de tolerancia social se achicó.

En paralelo, los problemas se acumulan en distintos frentes. Las controversias patrimoniales, los cuestionamientos sobre el manejo de recursos y las inconsistencias que empiezan a emerger en documentos oficiales alimentan un clima de sospecha que erosiona uno de los pilares discursivos del oficialismo: la superioridad moral frente a la política tradicional. Ese contrato simbólico, que fue clave para justificar ajustes y sacrificios, comienza a mostrar fisuras.

Los números, en ese contexto, dejan de ser aliados automáticos. Porque ya no se trata sólo de estabilizar variables macroeconómicas. La percepción social empieza a jugar en otra dimensión. Los indicadores de confianza exhiben retrocesos, algunos más pronunciados en sectores que hasta hace poco sostenían expectativas favorables. El interior del país, históricamente más paciente, muestra señales de desgaste. Los sectores de menores ingresos, más sensibles a la dinámica cotidiana, reflejan un deterioro más acelerado.

A eso se suma un dato que incomoda especialmente: la corrupción vuelve a instalarse como principal preocupación. No es un fenómeno menor. Es, en términos políticos, un cambio de eje. Porque desplaza la discusión desde la economía hacia la integridad, y ahí el oficialismo pierde una de sus principales ventajas comparativas. La promesa de “ser distintos” empieza a ser puesta en duda, y cuando eso ocurre, el costo simbólico es alto.

El Gobierno, sin embargo, parece interpretar este escenario bajo una lógica de confrontación. La idea de que existe una operación coordinada para desgastar la gestión funciona como explicación y, al mismo tiempo, como estrategia. Se responde con más polarización, con más dureza discursiva, con un enfrentamiento cada vez más amplio que incluye a la dirigencia política, a sectores empresariales, a economistas y, de manera creciente, al periodismo.

Ese camino tiene consecuencias. No sólo en términos de clima interno, sino también en la calidad institucional. Las tensiones con la prensa, los cuestionamientos permanentes y el deterioro en indicadores internacionales de libertad de expresión configuran un escenario que trasciende la coyuntura. Es un cambio en la relación entre poder y control, entre gobierno y crítica.

Mientras tanto, en el subsuelo del sistema político se mueven otras piezas. Las discusiones en torno a la Justicia, las designaciones en trámite y las maniobras en el Congreso revelan una dinámica menos visible pero igual de relevante. Allí aparecen contradicciones que desconciertan incluso a aliados: nombres inesperados, movimientos que no encajan del todo con el discurso oficial, decisiones que abren interrogantes.

En el plano legislativo, además, las prioridades del Ejecutivo no logran conectar con la agenda social. Los proyectos en discusión carecen de atractivo para una población que enfrenta problemas más urgentes. La economía, aun estabilizada en algunos indicadores, no termina de traducirse en alivio concreto. El empleo, los ingresos y el consumo siguen tensionados. Y eso pesa más que cualquier equilibrio fiscal en la percepción cotidiana.

De cara al futuro, el oficialismo apuesta a profundizar la polarización como herramienta electoral. La lógica es clara: dividir el escenario en dos opciones irreconciliables y obligar a la sociedad a elegir. Pero ese esquema enfrenta un desafío nuevo. En las provincias empieza a gestarse una idea que podría alterar el tablero: coordinar elecciones de manera simultánea para reducir la capacidad del Gobierno de focalizar recursos y estrategia en cada distrito. Si prospera, esa movida podría convertirse en un obstáculo significativo para las aspiraciones de continuidad.

La pregunta de fondo es otra. Qué hace un gobierno cuando la realidad empieza a correrse del relato que lo sostiene. Hasta ahora, la respuesta parece ser la negación y el enojo. Pero la política, como el boxeo, no se gana sólo resistiendo golpes. También requiere leer el momento, ajustar la estrategia y entender cuándo cambiar de guardia.

El Presidente sigue convencido de que está en una pelea que puede ganar. La incógnita es si el ring en el que cree estar es el mismo que percibe la sociedad.