Fuerte inversión en educación: Santa Fe impulsa obras millonarias en el norte provincial

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó una intensa agenda en el departamento 9 de Julio, donde dejó inauguradas nuevas obras y supervisó avances en infraestructura educativa que superan los 1.170 millones de pesos. Las intervenciones abarcan construcción de edificios, ampliaciones y mejoras en instituciones de nivel inicial y secundario, con foco en garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje.

Durante la recorrida, el mandatario inauguró el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 749 en Gregoria Pérez de Denis, y habilitó un aula en la Escuela de Educación Secundaria Nº 949 de Santa Margarita, ejecutada a través del programa “Mil Aulas”, con una inversión de 40 millones de pesos.

Pullaro destacó la importancia de estas políticas al afirmar que “para mejorar la calidad educativa es clave que los estudiantes cuenten con espacios adecuados”. En ese sentido, subrayó que el norte santafesino ocupa un lugar prioritario dentro de la agenda provincial y remarcó la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades en todo el territorio.

El gobernador explicó que la estrategia educativa se estructura sobre tres ejes: la construcción de nuevos establecimientos, la ampliación de los ya existentes y el mantenimiento edilicio. Según detalló, actualmente se están construyendo 54 escuelas en la provincia y, mediante el programa “Mil Aulas”, se amplía la capacidad de los edificios escolares. A esto se suman los Fondos de Asistencia a Necesidades Inmediatas (FANI), destinados a resolver demandas urgentes. Solo en el departamento 9 de Julio, indicó, ya se intervino en 150 instituciones.

En ese marco, también se otorgó un aporte FANI de 14.750.000 pesos a la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 501 de Los Saladillos, destinado al cerramiento lateral de su tinglado.

El ministro de Educación, José Goity, señaló que el programa “Mil Aulas” responde a la necesidad de ampliar espacios en escuelas que durante años no recibieron inversiones suficientes. Además, remarcó que se trata de un plan integral orientado a revertir déficits estructurales en infraestructura escolar.

Por su parte, el senador departamental Raúl Gramajo destacó el impacto de las obras en la región y consideró que se trata de un momento significativo para el desarrollo del departamento.

A nivel local, distintas autoridades coincidieron en resaltar el valor de las intervenciones. La directora Liliana Guzmán sostuvo que la visita del gobernador reafirma la presencia del Estado en el norte provincial, mientras que la presidenta comunal de Santa Margarita, Raquel Hudec, destacó que contar con una escuela secundaria en la localidad permite que los jóvenes continúen sus estudios sin necesidad de trasladarse.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 749, que cuenta con 547 metros cuadrados cubiertos. El espacio incluye salón de usos múltiples, tres salas, sanitarios adaptados, áreas administrativas, cocina y sectores técnicos. La obra demandó una inversión superior a los 1.133 millones de pesos.

En paralelo, Pullaro visitó las localidades de Villa Minetti y Gato Colorado, donde mantuvo encuentros con autoridades locales y supervisó distintas acciones de gestión. En Villa Minetti, además, entregó a los Bomberos Voluntarios una camioneta Toyota Hilux recuperada del delito, en reconocimiento a su labor durante la reciente emergencia hídrica.

La recorrida dejó en evidencia el énfasis del gobierno provincial en fortalecer la infraestructura educativa como herramienta clave para el desarrollo regional y la igualdad de oportunidades.