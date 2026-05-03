Los Juegos Suramericanos impulsan el empleo a través de la obra pública en Rafaela

El Gobierno municipal de Rafaela destaca el impacto positivo que tiene la obra pública en la generación de empleo local, en el marco de los preparativos para los Juegos Suramericanos 2026. Actualmente, los distintos proyectos en ejecución movilizan a más de 300 trabajadores de manera directa, dinamizando la economía y fortaleciendo el desarrollo de la ciudad.



Las obras presentan avances sostenidos en todos sus frentes. La pista de BMX registra un 10% de ejecución, mientras que el pavimento de bulevar Yrigoyen supera el 78%. En tanto, el microestadio alcanza un 60% de avance y la Villa Olímpica muestra un importante progreso, con cerca del 90% en la estructura de hormigón y alrededor del 17% en etapas de albañilería, instalaciones y equipamiento.



A este conjunto se suma el velódromo techado, una de las obras emblemáticas para el evento, que ya supera el 60% de avance y transita una etapa clave de desarrollo estructural.



Se trata de una infraestructura estratégica que posicionará a Rafaela como referencia deportiva a nivel regional.



El intendente Leonardo Viotti valoró el impacto de este proceso: "Detrás de cada obra hay trabajo concreto. Hoy vemos cómo estos proyectos generan empleo, sostienen a muchas familias y ponen en movimiento a toda la ciudad".



Además, agregó: "Los Juegos Suramericanos no solo nos dejan infraestructura de primer nivel, sino también oportunidades. Estamos construyendo futuro, con más desarrollo, más actividad económica y más trabajo para Rafaela".



Las obras continúan avanzando conforme a los plazos previstos, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al evento internacional, que reunirá a miles de atletas en la región, pero también con la certeza de que su legado será duradero en términos de infraestructura, crecimiento y empleo.