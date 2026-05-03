Modifican el cronograma del GP de Miami por pronóstico de tormentas intensas

La Fórmula 1 debió reconfigurar de urgencia el cronograma del Gran Premio de Miami ante un escenario climático adverso. Tras reuniones entre la FIA, la categoría y los organizadores, se decidió adelantar la largada de la carrera principal para evitar el impacto de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento previstas para la tarde del domingo.

Con esta modificación, la competencia se disputará a las 13:00 hora local (14:00 en Argentina). La medida apunta a garantizar la seguridad de pilotos y espectadores, ya que en Estados Unidos rige un estricto protocolo que obliga a detener la actividad ante la presencia de descargas eléctricas.

El cambio también introduce un factor estratégico clave. La posibilidad de lluvia y condiciones variables en pista puede alterar por completo el desarrollo de la carrera, especialmente en lo que respecta a neumáticos, paradas en boxes y ritmo de carrera.

En ese contexto, Franco Colapinto largará desde el octavo puesto, tras una sólida actuación en la clasificación, y buscará capitalizar un escenario que podría volverse impredecible. La pole position quedó en manos del joven italiano Andrea Kimi Antonelli, escoltado por Max Verstappen.

Horarios en América Latina

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 14:00

México, Costa Rica y El Salvador: 11:00

Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: 12:00

Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 13:00

De esta manera, el Gran Premio de Miami se adelanta en el reloj, pero suma incertidumbre en la pista, con el clima como protagonista central.