Modifican el cronograma del GP de Miami por pronóstico de tormentas intensas

La Fórmula 1 debió reconfigurar de urgencia el cronograma del Gran Premio de Miami ante un escenario climático adverso. Tras reuniones entre la FIA, la categoría y los organizadores, se decidió adelantar la largada de la carrera principal para evitar el impacto de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento previstas para la tarde del domingo.
Con esta modificación, la competencia se disputará a las 13:00 hora local (14:00 en Argentina). La medida apunta a garantizar la seguridad de pilotos y espectadores, ya que en Estados Unidos rige un estricto protocolo que obliga a detener la actividad ante la presencia de descargas eléctricas.
El cambio también introduce un factor estratégico clave. La posibilidad de lluvia y condiciones variables en pista puede alterar por completo el desarrollo de la carrera, especialmente en lo que respecta a neumáticos, paradas en boxes y ritmo de carrera.
En ese contexto, Franco Colapinto largará desde el octavo puesto, tras una sólida actuación en la clasificación, y buscará capitalizar un escenario que podría volverse impredecible. La pole position quedó en manos del joven italiano Andrea Kimi Antonelli, escoltado por Max Verstappen.
Horarios en América Latina
- Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 14:00
- México, Costa Rica y El Salvador: 11:00
- Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: 12:00
- Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 13:00
De esta manera, el Gran Premio de Miami se adelanta en el reloj, pero suma incertidumbre en la pista, con el clima como protagonista central.