Histórica cifra para el Cholo Simeone

Diego Simeone alcanzó un hito histórico en su carrera como entrenador. Este sábado, además de celebrar el triunfo 2-0 de Atlético de Madrid frente a Valencia CF en Mestalla, el “Cholo” llegó a los 1000 partidos dirigidos a nivel profesional.

Con 56 años, el técnico argentino se mostró visiblemente emocionado tras el encuentro, en un recorrido que comenzó hace dos décadas y que lo consolidó como uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno.

Aunque su figura está profundamente ligada al Atlético de Madrid, sus primeros pasos como DT se dieron en el fútbol argentino, cuando debutó en 2006 al frente de Racing Club. Luego dejó su marca en Estudiantes de La Plata, donde conquistó el Apertura 2006, y más tarde en River Plate, con el título del Clausura 2008. También sumó experiencia en San Lorenzo y tuvo su primera etapa en Europa con Catania.

Sin embargo, la etapa más trascendental de su carrera se construyó en el Atlético de Madrid, club al que llegó en diciembre de 2011. Desde entonces, dirigió cerca de 800 partidos y logró transformar al equipo en protagonista del fútbol europeo, rompiendo el dominio histórico de Real Madrid y FC Barcelona. Bajo su conducción, el club conquistó ocho títulos, entre ellos dos ligas españolas y dos Europa League.

Hoy, Simeone no solo celebra una marca histórica, sino que sigue compitiendo en la élite, con la mira puesta en las semifinales de la UEFA Champions League ante Arsenal FC.

Tras haber perdido dos finales en el pasado, el entrenador argentino tiene una nueva oportunidad de saldar esa deuda pendiente en el máximo torneo europeo.