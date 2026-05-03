Guido Andreozzi es subcampeón del Madrid Open

En una final vibrante y definida en los detalles, el argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard no lograron coronar su gran semana y cayeron en la final de dobles masculino del Mutua Madrid Open.

En el estadio Manolo Santana, la dupla fue superada por el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliövaara por 3-6, 6-3 y 10-7 en el súper tie-break.

El comienzo no fue favorable para la pareja franco-argentina, que mostró imprecisiones con el servicio y acumuló errores no forzados. Eso fue aprovechado por sus rivales, que se quedaron con el primer set por 6-3.

Sin embargo, Andreozzi y Guinard reaccionaron a tiempo: subieron la intensidad, mejoraron la efectividad y lograron dos quiebres clave para igualar el partido con un sólido 6-3 en el segundo parcial.

Un desenlace ajustado

La definición se resolvió en el súper tie-break, donde la paridad se mantuvo hasta los últimos puntos. Patten y Heliövaara marcaron la diferencia en la devolución y fueron más precisos en los momentos decisivos, lo que les permitió imponerse por 10-7 y quedarse con el título.

Más allá del resultado, el balance es positivo para Andreozzi: alcanzar una final de Masters 1000 confirma su gran presente en el circuito de dobles y le permite sumar puntos importantes para el ranking, consolidándose entre los especialistas más competitivos del circuito.