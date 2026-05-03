Otamendi frena su actividad a 40 días del Mundial: apuntan a su regreso ante Austria

A poco más de un mes del Mundial 2026, Nicolás Otamendi quedó en el centro de la escena tras una expulsión que podría marcar el cierre anticipado de su temporada a nivel de clubes. El defensor vio la roja directa en el empate de SL Benfica y todo indica que no volvería a jugar en lo que resta del campeonato portugués.

La acción se produjo en el segundo tiempo, cuando Otamendi protagonizó una dura infracción sobre Mathias De Amorim, jugador de FC Famalicão. Aunque en primera instancia fue amonestado, la revisión del VAR derivó en la expulsión a los 10 minutos del complemento.

En la Primeira Liga, una roja directa implica al menos dos fechas de suspensión, por lo que el zaguero se perdería los últimos compromisos ante Braga y Estoril. De confirmarse la sanción, ya no sumaría más minutos con Benfica en esta temporada.

El foco puesto en la Selección

Con este escenario, el próximo partido oficial de Otamendi podría ser directamente en el Mundial 2026, cuando Selección Argentina enfrente a Austria en la segunda fecha del torneo.

Sin embargo, su presencia en el debut no está garantizada. El defensor arrastra una suspensión tras haber sido expulsado frente a Ecuador en las Eliminatorias, por lo que podría perderse el primer partido ante Argelia, salvo que se aplique una amnistía.

¿Despedida de Benfica y Europa?

La expulsión también abre interrogantes sobre su futuro. Existe la posibilidad de que haya jugado su último partido con Benfica, en un contexto donde su contrato está bajo análisis y su continuidad no está asegurada.

En ese marco, comenzó a tomar fuerza un posible regreso al fútbol argentino. River Plate aparece como una opción concreta, aunque cualquier definición quedaría postergada hasta después de la Copa del Mundo.

Así, entre sanciones, especulaciones y el Mundial en el horizonte, el cierre de temporada de Otamendi suma incertidumbre tanto a nivel de clubes como en la planificación de la Selección.