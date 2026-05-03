, Inter Miami perdió 4-3 el clásico ante Orlando City por la MLS

Lionel Messi tuvo una noche cargada de emociones en su partido número 100 con Inter Miami CF, aunque el cierre no fue el esperado: su equipo cayó 4-3 ante Orlando City SC en el clásico de la Florida por la Major League Soccer.

El inicio fue prometedor para Las Garzas. A los 4 minutos, Ian Fray abrió el marcador y, a los 25, Telasco Segovia amplió la ventaja tras una asistencia de Messi. Minutos después, el propio capitán argentino marcó el tercero con un potente remate desde afuera del área.

Sin embargo, antes del descanso, Martín Ojeda descontó para Orlando y dejó el partido abierto. En el segundo tiempo, el equipo visitante reaccionó y encontró en Ojeda a su figura: anotó dos goles más —uno de ellos de penal— para completar un triplete y poner el empate parcial.

Cuando parecía que el encuentro terminaba en igualdad, Tyrese Spicer apareció en tiempo de descuento y marcó el 4-3 definitivo, sellando la victoria para Orlando City.

El resultado profundiza el mal momento de Inter Miami como local: desde la inauguración de su nuevo estadio aún no pudo ganar, tras empates ante Austin FC, New York Red Bulls y New England Revolution.

Con esta derrota, Inter Miami se mantiene en la pelea en la Conferencia Este con 19 puntos, aunque quedó a cuatro del líder Nashville SC. Por su parte, Orlando City sigue en la parte baja de la tabla, pero sumó un triunfo clave en un clásico cargado de tensión.