Real Madrid tiene decidido prestar a Franco Mastantuono

La situación de Franco Mastantuono en Real Madrid atraviesa un momento de evaluación interna tras una temporada irregular. El joven argentino no logró consolidarse en el equipo y su rendimiento comenzó a generar cuestionamientos entre los hinchas, especialmente en relación con el monto que el club invirtió en su fichaje.

De acuerdo con información del entorno del club y medios españoles, la dirigencia analiza seriamente la posibilidad de cederlo a préstamo en el próximo mercado de pases, con el objetivo de que sume minutos y continúe su desarrollo. Aunque la prioridad sería ubicarlo en otro equipo europeo, desde River Plate ya manifestaron su interés en repatriarlo.

En ese contexto, el entrenador Eduardo Coudet fue consultado sobre un posible regreso y no dudó en abrirle la puerta: dejó en claro que el club lo recibiría sin inconvenientes si se presenta la oportunidad. Además, remarcó que la adaptación al fútbol argentino podría favorecer su confianza, en contraste con la fuerte competencia interna que enfrenta en el conjunto español, donde disputa minutos con futbolistas como Brahim Díaz y Arda Güler.

A pesar del presente, en la dirigencia del Real Madrid mantienen la confianza en su proyección. Consideran que su talento sigue intacto, aunque reconocen que el proceso de adaptación no fue el esperado tras su llegada luego del Mundial de Clubes.

En cuanto a sus números, Mastantuono acumuló 1265 minutos en 30 partidos desde su arribo en agosto de 2025. En ese lapso, convirtió 3 goles y aportó 1 asistencia. Su última participación fue el 21 de abril, cuando ingresó en el segundo tiempo ante el Alavés.

Con este panorama, el futuro inmediato del mediocampista parece estar lejos del primer equipo merengue, al menos de manera temporal, mientras busca continuidad para recuperar protagonismo.