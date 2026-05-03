El tierno encuentro de Franco Colapinto con Maia Reficco tras la clasificación en el GP de Miami

Franco Colapinto volvió a destacarse con el Alpine en la clasificación del Gran Premio de Miami y aseguró el octavo lugar de largada para la carrera principal del domingo. El piloto argentino de 22 años ratificó su buen momento y fue acompañado de cerca por su entorno más íntimo, incluida su pareja, Maia Reficco, quien celebró junto a él en el paddock.

Tras bajarse del auto, la actriz se acercó para felicitarlo con un abrazo y un beso, en una escena que volvió a captar la atención tanto del equipo como de los fanáticos. La presencia de Reficco ya se había hecho notar durante la jornada del viernes, cuando ambos festejaron el rendimiento del piloto en la Sprint, generando una fuerte repercusión en redes sociales.

El video compartido por el equipo muestra distintos momentos del detrás de escena, con gestos de apoyo hacia Colapinto, desde su círculo cercano hasta los seguidores argentinos que dijeron presente. La secuencia refleja el clima positivo que rodea al joven corredor en uno de sus fines de semana más sólidos en la categoría.

En pista, el rendimiento también estuvo a la altura. Colapinto volvió a meterse en la Q3 y superó nuevamente a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Con un tiempo de 1:28.762, se quedó con el octavo puesto, consolidando una clasificación consistente y competitiva, a menos de un segundo del mejor registro.

El argentino ya había mostrado un buen nivel en la Sprint del sábado, donde largó desde la misma posición. Sin embargo, un toque condicionó su carrera y finalizó en el décimo lugar. Lejos de quedarse con eso, logró recuperarse rápidamente y firmó otra sólida actuación en la clasificación principal.

La pole position quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, seguido por Max Verstappen y Charles Leclerc. Detrás se ubicaron Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton y Oscar Piastri, completando los primeros siete lugares por delante de Colapinto.

Tras la sesión, el piloto argentino valoró su rendimiento y el del equipo: se mostró conforme con la consistencia lograda durante el fin de semana y destacó el funcionamiento del auto, que le permitió cerrar varias vueltas competitivas. Con este panorama, buscará capitalizar su posición de largada y sumar puntos importantes en la carrera del domingo.