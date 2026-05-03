La historia de Sol Larraya Guidi, la nueva joya del tenis argentino

Cuando el otoño empieza a hacerse sentir y las temperaturas bajan en el sur de la provincia de Buenos Aires, Tandil adquiere ese tono sereno que mezcla naturaleza y tradición deportiva. En ese escenario, Sol Larraya Guidi transita días de preparación y pausa antes de encarar uno de los desafíos más importantes de su carrera: una gira europea que tendrá como grandes objetivos Roland Garros y Wimbledon en el circuito junior.

A sus 17 años, la tandilense muestra una madurez poco habitual. Afincada en su ciudad natal, rodeada de su familia —su hermano Nicolás y sus padres, Stella y Pablo—, construye su camino con claridad. El tenis, en su historia, no fue casualidad: llegó desde muy chica, influenciada por su entorno y por el impacto que generó en su casa la consagración de Juan Martín del Potro en el US Open 2009.

Sus primeros contactos con la raqueta fueron casi simbólicos: un regalo de Reyes, dos raquetas de plástico y una pelota marcaron el inicio. Con el tiempo, ese juego se transformó en disciplina. Se formó en el Club Uncas y luego dio el salto a la Academia Tandil Tenis, donde comenzó a competir con mayor exigencia. Actualmente, entrena bajo la supervisión de Guillermo “Billy” Czerner y el preparador físico Mariano Di Lollo.

Uno de sus rasgos técnicos distintivos es el revés a dos manos, un recurso que adoptó desde chica y que, lejos de modificar, terminó convirtiendo en una fortaleza. Aunque en sus inicios representó una dificultad ante pelotas altas, hoy forma parte de su identidad dentro de la cancha.

Su recorrido en el circuito junior ya incluye experiencia en los cuatro Grand Slam, aunque reconoce que el primero, Roland Garros, fue especial. Lo jugó con apenas 15 años y, según cuenta, sin dimensionar del todo el contexto. Con el tiempo, entendió que ese nivel competitivo implica una exigencia distinta, tanto en lo deportivo como en lo mental.

Entre sus vivencias más destacadas, recuerda un breve intercambio con Novak Djokovic durante ese torneo, quien le recomendó disfrutar el proceso y valorar cada momento dentro de una carrera que, como él mismo señaló, es corta.

En cuanto a su proyección, Larraya Guidi tiene claro el próximo paso: combinar el circuito junior con la transición al profesionalismo. En el corto plazo, su calendario incluye torneos en Italia, una etapa de entrenamiento en París y la participación en Roland Garros, con la intención de extender su estadía en Europa hasta Wimbledon.

Más allá de los resultados, llega con confianza tras un logro importante: la obtención de dos medallas doradas en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, tanto en singles como en dobles. Representar a la Argentina, asegura, es una de las experiencias que más valora dentro de un deporte habitualmente individual.

También comienza a vincularse con referentes del tenis nacional. Tuvo un primer contacto con Paola Suárez, actual capitana del equipo argentino de Billie Jean King Cup, en una experiencia que destaca como enriquecedora tanto en lo profesional como en lo personal.

Tandil, cuna de grandes nombres del tenis argentino, sigue siendo una referencia constante en su historia. Desde Guillermo Pérez Roldán hasta Del Potro, pasando por Mónaco o Zabaleta, el legado pesa. Y justamente Del Potro es su gran ídolo, el modelo que marcó su infancia y que aún hoy mantiene como referencia emocional.

Dentro de la cancha, se define como una jugadora combativa, con vocación ofensiva pero capaz de adaptarse. Fuera de ella, sus objetivos son tan ambiciosos como claros: consolidarse en el circuito, meterse entre las mejores del mundo y, a largo plazo, ganar un Grand Slam.

Mientras el otoño avanza en Tandil, Larraya Guidi se prepara para dar el siguiente paso. Ya no se trata solo de promesa: empieza a perfilarse como una protagonista en construcción dentro del tenis argentino.